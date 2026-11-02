به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی بازوند در پیامی با اشاره به عملکرد درخشان تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان در آستانه قزاقستان اظهار کرد: کاروان کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران با کسب ۶ مدال رنگارنگ و ۱۳۳ امتیاز، بر سکوی سوم جهان ایستاد؛ موفقیتی که حاصل تلاش، غیرت و مبارزه جانانه ملی‌پوشان کشورمان بود.

وی افزود: اگرچه جایگاه واقعی کشتی آزاد ایران همواره در قله جهان و بر سکوی نخست قرار دارد، اما تلاش بی‌وقفه و مبارزات مردانه دلاورمردان کشورمان در این رقابت‌های دشوار، شایسته تقدیر و مایه مباهات ملت ورزش‌دوست ایران است.

رئیس هیئت کشتی بسیج استان مازندران با تأکید بر سهم برجسته کشتی‌گیران این استان در موفقیت تیم ملی تصریح کرد: آنچه بیش از هر چیز موجب غرور و سرافرازی مردم شریف و علوی‌تبار مازندران شد، درخشش کم‌نظیر فرزندان این خطه پهلوان‌پرور بود؛ به‌گونه‌ای که پنج مدال از مجموع شش مدال کاروان کشتی آزاد ایران به کشتی‌گیران مازندرانی اختصاص یافت.

بازوند خاطرنشان کرد: این افتخارآفرینی بار دیگر نشان داد که مازندران همچنان قلب تپنده کشتی ایران و یکی از اصلی‌ترین خاستگاه‌های پهلوانی و قهرمانی در عرصه جهانی است.

وی با اشاره به مدال‌آوری امیرحسین زارع، محمد نخودی، حسن یزدانی، رحمان عموزاد و امیرمحمد یزدانی گفت: کسب مدال طلای مقتدرانه امیرحسین زارع، مدال نقره محمد نخودی و مدال‌های برنز حسن یزدانی، رحمان عموزاد و امیرمحمد یزدانی، جلوه‌ای از استعداد، اراده، تعصب و روحیه پهلوانی جوانان این دیار است.

رئیس هیئت کشتی بسیج مازندران ادامه داد: این دلاورمردان با تأسی به سیره مولای متقیان حضرت علی (ع) و برخورداری از غیرت و تعصب مثال‌زدنی، بار دیگر در خط مقدم دفاع از اعتبار ورزش ایران و پرچم مقدس جمهوری اسلامی قرار گرفتند.

بازوند در پایان ضمن تبریک این موفقیت به مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، ملت شریف ایران و مردم قهرمان‌پرور مازندران، از تلاش تمامی ملی‌پوشان، به‌ویژه پنج مدال‌آور مازندرانی، خانواده‌های آنان، کادر فنی و مسئولان فدراسیون کشتی قدردانی کرد و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت و تداوم موفقیت‌های پهلوانان ایران اسلامی را خواستار شد.