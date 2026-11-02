سرهنگ حسن کیخا، در گفتگو با خبرنگار مهر، از شگرد جدید کلاهبرداران اینترنتی برای دسترسی به حساب‌های بانکی شهروندان خبر داد و گفت: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از آرم و نام صداوسیما در پیام‌رسان سروش و وعده برنده شدن جوایز، تلاش می‌کنند اعتماد کاربران را جلب کرده و اطلاعات محرمانه آن‌ها را به دست آورند.

رئیس پلیس فتای سیستان و بلوچستان، افزود: کلاهبرداران پس از جلب اعتماد قربانیان، با ترفندهای مختلف از آن‌ها می‌خواهند کد پیامکی ارسال‌شده به تلفن همراهشان را در اختیارشان قرار دهند؛ در حالی که هدف اصلی آن‌ها دسترسی غیرمجاز به حساب‌های بانکی و برداشت از موجودی افراد است.

وی با تأکید بر اینکه استفاده از تصاویر، آرم و نشان سازمان‌های معتبر در فضای مجازی به معنای اصالت و اعتبار یک حساب کاربری نیست، تصریح کرد: شهروندان نباید صرفاً بر اساس ظاهر و مشخصات یک پروفایل به آن اعتماد کنند.

کیخا از کاربران خواست کدهای تأیید پیامکی و اطلاعات محرمانه خود را تحت هیچ شرایطی در اختیار دیگران قرار ندهند و در مواجهه با پیام‌های مشکوک و وعده‌های جایزه، پیش از هر اقدامی از صحت آن اطمینان حاصل کنند.