به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور که یکی از نمایندگان ایران در فصل جاری رقابت های لیگ نخبگان آسیا است شامگاه دوشنبه ۱۱ آبان و از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران رو در روی تیم نفتچی ازبکستان در ورزشگاه شهر مسقط عمان قرار می گیرد.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC در رابطه با این بازی نوشت: تیم فوتبال تراکتور هفته گذشته با نتیجه ۲ بر یک مقابل العین امارات شکست خورد تا این تیم پس از انجام سه مسابقه، تنها یک امتیاز در کارنامه داشته باشد.

با این حال تراکتور می‌تواند از عملکرد خود در دیدار مقابل العین روحیه بگیرد چرا که نماینده امارات برای حفظ روند صددرصد پیروزی‌های خود در این فصل در آن مسابقه کار دشواری داشت.

در سوی دیگر نفتچی ازبکستان نیز پس از شروعی امیدوارکننده در لیگ نخبگان آسیا روند نزولی را تجربه کرده است. این تیم در نخستین مسابقه خود موفق شد با نتیجه یک بر صفر نیروی هوایی عراق را شکست دهد، اما پس از آن دو شکست متوالی را تجربه کرد.

نفتچی ابتدا با نتیجه ۳ بر یک مقابل النصر عربستان شکست خورد و هفته گذشته نیز با نتیجه ۲ بر یک برابر الاتحاد عربستان مغلوب شد. این تیم برای حفظ امیدهای خود جهت حضور در مرحله بعدی رقابت‌ها، باید بار دیگر به روند پیروزی بازگردد.