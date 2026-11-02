لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش یک تا ۲ درجه‌ای دما طی ۲۴ ساعت آینده، اظهار کرد: زواره از توابع اردستان و خمینی‌شهر امروز با بیشینه دمای ۲۷ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان ثبت شدند.

وی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات به ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: افزایش ابر و وزش باد شدید و تندباد لحظه‌ای تا فردا سه‌شنبه در ساعات بعدازظهر و شب پیش بینی می‌شود و احتمال بارش باران گاهی رعدوبرق نیز وجود دارد.

به گفته رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان، در ارتفاعات غربی استان بارش برف محتمل است.

امینی از ورود سامانه ناپایدار جدید از روز پنجشنبه ۱۴ آبان ماه خبرداد و با اشاره به میانگین بارش‌های شبانه روز گذشته در برخی مناطق استان گفت: بیشترین بارش در ایستگاه اسلام آباد موگویی از توابع فریدونشهر با ۸.۹ میلیمتر، فریدونشهر ۵.۶ میلیمتر، خوانسار ۴.۵ و بویین میاندشت ۴.۴ میلیمتر، اردستان و داران ۱.۵ میلیمتر بوده است‌.