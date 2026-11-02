به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان، توسعه انرژی‌های خورشیدی و اصلاح الگوی مصرف را از ضرورت‌های مدیریت منابع و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی استان دانست و اظهار کرد: با توجه به چالش‌های موجود در تأمین انرژی، حرکت به سمت استفاده از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به اهمیت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس افزود: سرمایه‌گذاری در این حوزه علاوه بر کمک به کاهش ناترازی انرژی، می‌تواند زمینه شکل‌گیری کسب‌وکارهای سبز، رونق فعالیت‌های اقتصادی و تثبیت فرصت‌های شغلی در کردستان را فراهم کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان همچنین بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی در دستگاه‌های اجرایی و ادارات تابعه تأکید کرد و گفت: مدیریت هوشمندانه مصرف انرژی باید به یک رویه مستمر در مجموعه‌های اداری تبدیل شود.

صلواتی خاطرنشان کرد: کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها از طریق اصلاح الگوی مصرف، امکان استفاده هدفمندتر از منابع و تمرکز بیشتر بر مأموریت‌های حمایتی، به‌ویژه در زمینه پشتیبانی از تعاونی‌ها و اقشار آسیب‌پذیر را فراهم می‌کند.

وی در پایان، توسعه انرژی‌های پاک و بهینه‌سازی مصرف را دو محور مکمل برای صیانت از منابع ملی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال استان عنوان کرد.