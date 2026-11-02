به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری میان انجمن مدیریت ایران و برگزارکنندگان رویداد ملی «مانا؛ جایزه ملی مسئولیت اجتماعی ایران» با هدف توسعه همکاری‌های علمی و تخصصی، ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی برای شناسایی و معرفی اقدامات اثرگذار در قلمرو فرهنگ و هنر به امضا رسید.

مراسم انعقاد این تفاهم‌نامه با حضور سید صادق پژمان، مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر و دبیر رویداد مانا، آذر صائمیان، رئیس انجمن مدیریت ایران، علیرضا صاحبی، مدیرعامل شرکت توسعه فناوری مهرویژن، و امیرحسین بهروز، دبیر اجرایی رویداد ملی مانا، برگزار شد. در این نشست، طرفین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت انجمن‌های علمی و حرفه‌ای، توسعه فرهنگ مسئولیت‌پذیری در بنگاه‌های اقتصادی، شناسایی تجربه‌های موفق و ایجاد زمینه‌های همکاری میان جامعه مدیریتی کشور و فعالان مسئولیت اجتماعی تأکید کردند.

مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکردهای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها گفت: بهره‌گیری از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی برای شناسایی و پرورش استعدادهای فرهنگی و هنری، توسعه بازار محصولات خلاق و تقویت زیرساخت‌های مالکیت فکری می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری جریان‌های جدید ارزش‌آفرینی در اقتصاد کشور باشد.

سید صادق پژمان در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه میان انجمن مدیریت ایران و جایزه ملی مانا، با اشاره به ضرورت بازاندیشی در تجربه یک دهه اخیر شرکت‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی اظهار کرد: پیوند ظرفیت‌های مدیریتی و اقتصادی کشور با رویدادهایی نظیر جایزه ملی مانا، فرصت مناسبی برای ارزیابی اقدامات گذشته، شناسایی ظرفیت‌های مغفول‌مانده و طراحی رویکردهای جدید در حوزه مسئولیت اجتماعی، به‌ویژه در قلمرو فرهنگ و هنر فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت نقش فرهنگ و هنر در تقویت تاب‌آوری اجتماعی افزود: تجربه جامعه ایران در مواجهه با بحران‌ها و به‌ویژه دو جنگ اخیر نشان داد که سرمایه‌های فرهنگی، هویتی و تمدنی کشور از پشتوانه‌های مهم تاب‌آوری اجتماعی به شمار می‌روند. از این منظر، توجه به فرهنگ و هنر در برنامه‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، علاوه بر آثار فرهنگی و اجتماعی، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و خلق فرصت‌های جدید باشد.

مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده صنایع فرهنگی و خلاق کشور تصریح کرد: امروز در بسیاری از شهرستان‌ها استعدادهای ارزشمندی در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری وجود دارد که به دلیل محدودیت در دسترسی به آموزش‌های تخصصی، منابع مالی و بازار، امکان شکوفایی و حضور مؤثر در اقتصاد فرهنگ را پیدا نکرده‌اند. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها می‌تواند با تمرکز بر شناسایی و توانمندسازی این استعدادها، زمینه اتصال آن‌ها را به نهادهای تخصصی و زنجیره‌های تولید و عرضه در حوزه‌هایی مانند بازی‌های دیجیتال، موسیقی و سینما فراهم کند.

پژمان همچنین توسعه بازار و صادرات محصولات فرهنگی و خلاق را از ضرورت‌های اقتصاد فرهنگ دانست و گفت: با وجود ظرفیت‌های قابل‌توجه کشور در تولید محصولات فرهنگی و هنری، همچنان با چالش‌هایی در زمینه توسعه بازار و صادرات این محصولات مواجه هستیم. بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در چارچوب مسئولیت اجتماعی می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های این حوزه، توانمندسازی فعالان و ایجاد فرصت‌های جدید برای حضور محصولات فرهنگی ایران در بازارهای داخلی و بین‌المللی کمک کند.

وی با اشاره به اهمیت دارایی‌های فکری و خلاقیت در آینده اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: یکی از اهداف بلندمدت ما این است که دارایی‌های فکری، خلاقیت و مالکیت فکری به یکی از جریان‌های مؤثر ارزش‌آفرینی در اقتصاد کشور تبدیل شوند. تحقق این هدف نیازمند توسعه زیرساخت‌های حقوقی و اقتصادی، تقویت نظام مالکیت فکری و رفع موانع تنظیم‌گری و حکمرانی در این حوزه است.

مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر در پایان ابراز امیدواری کرد که همکاری میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن مدیریت ایران و مجموعه‌های فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی، زمینه‌ساز شکل‌گیری رویکردی جدید در حمایت از فرهنگ و هنر باشد؛ رویکردی که در آن ظرفیت‌های اقتصادی شرکت‌ها در کنار مسئولیت‌های اجتماعی آن‌ها، به توسعه پایدار فعالیت‌های فرهنگی و هنری، شکوفایی استعدادهای خلاق و تقویت اقتصاد فرهنگ کشور کمک کند.

صائمیان: مدیریت در شرایط بحران نیازمند پویایی و همکاری‌های تخصصی است

آذر صائمیان، رئیس انجمن مدیریت ایران، در این مراسم با اشاره به اهمیت مدیریت سازمان‌ها در شرایط بحران، بر ضرورت حفظ پویایی، آمادگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و مدیریتی برای عبور از شرایط دشوار تأکید کرد.

وی با اشاره به پیشینه نزدیک به ۷۰ ساله انجمن مدیریت ایران اظهار داشت: این انجمن در حوزه‌های آموزش، پژوهش و مشاوره فعالیت می‌کند و با وجود شرایط دشوار سال گذشته، برنامه‌های علمی و تخصصی خود را استمرار بخشیده است.

صائمیان همچنین به فعالیت‌های انجمن در زمینه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی و بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی اشاره کرد و همکاری با مجموعه‌های فعال در این حوزه را فرصتی برای تقویت ظرفیت‌های مدیریتی و اجتماعی کشور دانست.

صاحبی: فرهنگ‌سازی و الگوسازی در مسئولیت اجتماعی نقش مؤثری دارد

علیرضا صاحبی، مدیرعامل شرکت توسعه فناوری مهرویژن، در این مراسم با معرفی اهداف رویداد ملی مانا گفت: جایزه ملی مسئولیت اجتماعی ایران با شعار «مسئولیت اجتماعی نهادینه و اثرگذار» برگزار می‌شود و تلاش دارد با شناسایی و معرفی الگوهای موفق، به ارتقای کیفیت اقدامات مسئولانه در کشور کمک کند.

وی با اشاره به برخی هزینه‌کردهای غیراولویت‌دار و کم‌اثر در حوزه مسئولیت اجتماعی تأکید کرد: اصلاح این وضعیت صرفاً از طریق دستورالعمل‌های قانونی و اقدامات سلبی امکان‌پذیر نیست و فرهنگ‌سازی، الگوسازی و تغییر نگرش سازمان‌ها می‌تواند نقش مؤثرتری در این زمینه داشته باشد.

صاحبی همچنین بر ضرورت نقش‌آفرینی جدی‌تر بنگاه‌های اقتصادی در حوزه فرهنگ و هنر تأکید کرد و اقدامات مسئولانه در این عرصه را فرصتی برای تقویت امید و بهبود فضای فرهنگی و روانی جامعه دانست.

بهروز: شناسایی فعالان و ایجاد سکوی به‌هم‌رسانی، دو هدف اصلی ماناست

امیرحسین بهروز، دبیر اجرایی رویداد ملی مانا، نیز در این نشست با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به مسئولیت اجتماعی در قلمرو فرهنگ و هنر، دو هدف اصلی این رویداد را تشریح کرد.

وی گفت: نخستین هدف مانا، شناسایی و گردهم‌آوردن شبکه فعالان، سازمان‌ها و مجموعه‌های مؤثر در حوزه مسئولیت اجتماعی و ایجاد هم‌افزایی میان ظرفیت‌های موجود است.

بهروز افزود: هدف دوم، حرکت به سمت ایجاد سکویی برای ارتباط میان نیازها و پروژه‌های اولویت‌دار با منابع و ظرفیت‌های مسئولیت اجتماعی است تا تخصیص منابع و اجرای اقدامات، هدفمندتر و اثربخش‌تر شود.

وی با اشاره به اهمیت همکاری با انجمن‌های علمی و تخصصی، خواستار استفاده از ظرفیت استادان و متخصصان انجمن مدیریت ایران در پنل‌ها و برنامه‌های علمی مانا، بهره‌گیری از تجربه‌های بین‌المللی و اطلاع‌رسانی گسترده به اعضا و مجموعه‌های مرتبط با انجمن شد.

دبیر اجرایی مانا همچنین تأکید کرد که یکی از دغدغه‌های اصلی برگزارکنندگان، شناسایی افراد و مجموعه‌هایی است که اقدامات ارزشمندی در حوزه مسئولیت اجتماعی انجام داده‌اند، اما فعالیت‌های آنان تاکنون به‌اندازه کافی شناخته نشده است.

گسترش همکاری‌های علمی و مدیریتی برای مسئولیت اجتماعی اثرگذار

انعقاد این تفاهم‌نامه در راستای تقویت ارتباط میان ظرفیت‌های علمی و مدیریتی کشور با رویداد ملی مانا انجام شده است و می‌تواند زمینه بهره‌گیری از دانش تخصصی، تجربه‌های مدیریتی و شبکه ارتباطی انجمن مدیریت ایران را در مسیر ترویج مسئولیت اجتماعی فراهم کند.

رویداد ملی «مانا؛ جایزه ملی مسئولیت اجتماعی ایران» با محوریت مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، به نمایندگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با مدیریت اجرایی شرکت توسعه فناوری مهرویژن برگزار می‌شود.

این رویداد با تمرکز بر مسئولیت اجتماعی در قلمرو فرهنگ و هنر، به دنبال شناسایی و معرفی اقدامات اثرگذار، ترویج الگوهای موفق، تقویت مشارکت بخش خصوصی و ایجاد زمینه همکاری میان بنگاه‌های اقتصادی، نهادهای علمی و فعالان فرهنگی و اجتماعی است.