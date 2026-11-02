خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در روزگاری که بخش قابل توجهی از اوقات فراغت کودکان و نوجوانان به سرگرمی‌های دیجیتال و حضور در فضای مجازی اختصاص یافته، تقویت ارتباط نسل جدید با کتاب و مطالعه به یکی از ضرورت‌های نظام آموزشی و فرهنگی تبدیل شده است. در این میان، مدارس و کتابخانه‌های عمومی می‌توانند با همکاری یکدیگر، زمینه دسترسی آسان‌تر دانش‌آموزان به منابع مطالعاتی و شکل‌گیری عادت کتابخوانی را فراهم کنند.

طرح «دانش‌آموز کتابیار» در آذربایجان‌شرقی نیز با همین رویکرد و با مشارکت دانش‌آموزان علاقه‌مند به فعالیت‌های کتاب‌محور اجرا می‌شود؛ طرحی که از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و تاکنون حدود ۶ هزار دانش‌آموز را در مدارس استان با خود همراه کرده است. انتخاب ۳ هزار کتابیار جدید در سال جاری و برگزاری دومین جشنواره انتخاب دانش‌آموز کتابیار برتر، فرصتی برای بررسی اهداف، ظرفیت‌ها و نقش این برنامه در گسترش فرهنگ مطالعه میان نسل کودک و نوجوان فراهم کرده است.

اسد بابایی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح اهداف و برنامه‌های دومین جشنواره انتخاب دانش‌آموز کتابیار برتر، ترویج فرهنگ مطالعه در محیط‌های آموزشی، تقویت ارتباط دانش‌آموزان با کتابخانه‌های عمومی و استفاده از ظرفیت خود دانش‌آموزان برای گسترش کتابخوانی در میان کودکان و نوجوانان را از محورهای اصلی این طرح عنوان کرد.

وی با بیان اینکه طرح کتابیاران طرحی ابتکاری از سوی اداره‌کل کتابخانه های عمومی آذربایجان‌شرقی است که با هدف ایجاد پیوند مؤثر میان کتابخانه‌های عمومی، مدارس و جامعه دانش‌آموزی اجرا می‌شود، اظهار کرد: یکی از ضرورت‌های فرهنگی امروز، فراهم کردن زمینه انس مستمر کودکان و نوجوانان با کتاب و مطالعه است. تحقق این هدف صرفاً با توصیه به کتابخوانی امکان‌پذیر نیست، بلکه باید دانش‌آموزان در فرایند ترویج مطالعه مشارکت فعال داشته باشند و خود به کنشگران فرهنگی در محیط مدرسه تبدیل شوند.

بابایی افزود: در همین راستا، طرح کتابیاران تلاش می‌کند با شناسایی دانش‌آموزان علاقه‌مند به کتاب و فراهم کردن زمینه فعالیت آنان، فرهنگ مطالعه را از طریق ارتباطات دوستانه و تعامل میان همسالان در مدارس گسترش دهد. دانش‌آموزان کتابیار می‌توانند با مراجعه به کتابخانه‌های عمومی محله خود، کتاب‌های متناسب با علاقه و نیازشان را امانت بگیرند و پس از مطالعه، در فضاهای پیش‌بینی‌شده در مدارس در اختیار سایر دانش‌آموزان قرار دهند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر نقش دانش‌آموزان در ترویج افقی فرهنگ کتابخوانی، ادامه داد: یکی از ویژگی‌های این طرح آن است که دانش‌آموزان به جای قرار گرفتن صرف در جایگاه مخاطب برنامه‌های فرهنگی، در مقام مروج و تسهیلگر مطالعه فعالیت می‌کنند. آنان می‌توانند در برنامه‌های صبحگاهی مدارس، کلاس‌های درس و جمع‌های دوستانه، بخش‌هایی از کتاب‌های مورد علاقه خود را برای همکلاسی‌هایشان بخوانند یا آثار ارزشمند و خواندنی را به آنان معرفی کنند.

وی خاطرنشان کرد: معرفی کتاب از سوی یک دانش‌آموز به همسالان خود، به دلیل وجود زبان و تجربه مشترک، می‌تواند در ایجاد انگیزه برای مطالعه تأثیرگذار باشد. در واقع، کتابیاران با انتقال تجربه شخصی خود از خواندن کتاب، زمینه شکل‌گیری گروه‌های کوچک کتابخوانی و گسترش تدریجی عادت مطالعه در محیط مدرسه را فراهم می‌کنند.

کتابخوانی؛ زمینه‌ساز تقویت تفکر و قدرت تشخیص دانش‌آموزان

بابایی با اشاره به تأثیر مطالعه بر رشد شناختی، مهارت‌های زبانی و توانایی تحلیل اطلاعات در کودکان و نوجوانان، گفت: کتابخوانی یکی از ابزارهای مهم توسعه توانایی‌های ذهنی و تقویت قدرت درک و تحلیل دانش‌آموزان است. مطالعه مستمر موجب افزایش دایره واژگان، بهبود مهارت خواندن و نوشتن، تقویت تمرکز و ارتقای توانایی فهم مفاهیم می‌شود و به دانش‌آموز کمک می‌کند موضوعات مختلف را عمیق‌تر و دقیق‌تر درک کند.

وی اضافه کرد: دانش‌آموزی که با کتاب مأنوس است، در مواجهه با اطلاعات و موضوعات مختلف، فرصت بیشتری برای مقایسه، تحلیل و ارزیابی دیدگاه‌ها دارد. چنین فردی می‌تواند با شناخت و آگاهی بیشتری میان اطلاعات معتبر و نادرست تمایز قائل شود و در برابر اخبار جعلی، اطلاعات گمراه‌کننده و تلاش برای فریب افکار عمومی، قدرت تشخیص بالاتری داشته باشد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه آثار مطالعه به دوران تحصیل محدود نمی‌شود، تصریح کرد: پرورش نسل کتابخوان، در بلندمدت به تربیت افرادی آگاه، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از قدرت تفکر مستقل کمک می‌کند. دانش‌آموزانی که از سنین پایین با فرهنگ مطالعه آشنا می‌شوند، در آینده نیز می‌توانند با اتکا به دانش و آگاهی خود، نقش مؤثرتری در خانواده و جامعه ایفا کنند.

ضرورت ایجاد تعادل میان استفاده از فضای مجازی و مطالعه

بابایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گسترش استفاده کودکان و نوجوانان از ابزارهای دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی، بر ضرورت مدیریت زمان و استفاده هدفمند از فضای مجازی تأکید کرد و گفت: فناوری‌های نوین ارتباطی ظرفیت‌های متعددی برای آموزش و دسترسی به اطلاعات ایجاد کرده‌اند، اما زمانی که سرگرمی‌های مجازی و بازی‌های دیجیتال بخش عمده‌ای از اوقات فراغت دانش‌آموزان را به خود اختصاص دهند، فرصت پرداختن به فعالیت‌های عمیق‌تر فکری و مطالعاتی کاهش می‌یابد.

وی افزود: مطالعه کتاب مستلزم تمرکز، پیگیری و درگیری ذهنی با موضوعات است و همین فرایند به تقویت مهارت‌هایی مانند تفکر، تصمیم‌گیری، قدرت تحلیل و توسعه دایره واژگان کمک می‌کند. از این رو، لازم است خانواده‌ها با برنامه‌ریزی مناسب، میان استفاده از ابزارهای دیجیتال، فعالیت‌های آموزشی، تفریح و مطالعه فرزندان خود تعادل برقرار کنند.

وی نقش خانواده‌ها را در شکل‌گیری عادت مطالعه تعیین‌کننده دانست و اظهار کرد: انس با کتاب باید از دوران کودکی و در محیط خانواده آغاز شود و در دوران تحصیل با همراهی مدارس و کتابخانه‌های عمومی استمرار پیدا کند. فراهم کردن دسترسی آسان به کتاب، تشویق کودکان به انتخاب آثار متناسب با علایقشان و اختصاص زمان مشخص برای مطالعه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تبدیل کتابخوانی به یک رفتار پایدار در زندگی دانش‌آموزان کمک کند.

۶ هزار دانش‌آموز در سامانه کتابیاری آذربایجان‌شرقی ثبت‌نام کرده‌اند

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اجرای دومین دوره جشنواره انتخاب دانش‌آموز کتابیار برتر، از شناسایی و ثبت‌نام حدود ۶ هزار دانش‌آموز در سامانه کتابیاری استان خبر داد و گفت: این دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی در مسیر توسعه فعالیت‌های کتابخانه‌ای مدارس و ترویج فرهنگ مطالعه مشارکت دارند.

بابایی با بیان اینکه این ظرفیت دانش‌آموزی می‌تواند نقش مؤثری در گسترش جریان کتابخوانی در مدارس داشته باشد، افزود: جشنواره انتخاب دانش‌آموز کتابیار برتر فرصتی برای شناسایی، معرفی و حمایت از دانش‌آموزانی است که در زمینه ترویج مطالعه و ترغیب همسالان خود به کتابخوانی فعالیت می‌کنند. همچنین این رویداد می‌تواند زمینه تبادل تجربه میان کتابیاران و الگوسازی از فعالیت‌های موفق آنان را فراهم کند.

وی در پایان با دعوت از دانش‌آموزان برای پیوستن به جریان کتابخوانی و مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی مدارس، تأکید کرد: انتظار داریم دانش‌آموزان کتاب را به بخشی از برنامه روزانه خود تبدیل کنند، کتاب‌های خوانده‌شده را به دوستانشان هدیه دهند، از ظرفیت کتابخانه‌های عمومی برای دسترسی به منابع مطالعاتی استفاده کنند و با معرفی آثار مورد علاقه خود، دیگران را نیز به مطالعه ترغیب کنند.

بابایی خاطرنشان کرد: هدف نهایی طرح کتابیاران صرفاً افزایش تعداد دانش‌آموزان عضو سامانه یا اجرای چند برنامه مقطعی در مدارس نیست؛ بلکه تلاش می‌کنیم با مشارکت فعال کودکان، نوجوانان و دانش‌آموزان، زمینه شکل‌گیری عادت پایدار مطالعه را از سنین پایین فراهم کنیم تا کتابخوانی به بخشی از سبک زندگی نسل آینده تبدیل شود.

صادقی: کتابخوانی باید به بخشی از فرایند تربیت دانش‌آموزان تبدیل شود

اسفندیار صادقی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ مطالعه در نظام تعلیم و تربیت، کتابخوانی را یکی از مؤلفه‌های اساسی رشد فکری، پرورش خلاقیت و تقویت مهارت‌های شناختی دانش‌آموزان دانست و گفت: توجه به کتاب و مطالعه در واقع سرمایه‌گذاری برای ارتقای سطح دانش، آگاهی، قدرت تحلیل و پرورش ارزش‌های انسانی در نسل آینده است.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه کتابداران و کتابیاران در توسعه فرهنگ مطالعه اظهار کرد: نقش فعالان حوزه کتاب و کتابخوانی نباید صرفاً در چارچوب نگهداری و امانت دادن منابع مطالعاتی تعریف شود؛ چراکه کتابداران و کتابیاران در حقیقت راهنمایان فکری و فرهنگی جامعه و از عناصر اثرگذار در شکل‌گیری نگرش مطالعاتی نسل آینده هستند.

صادقی افزود: کتابداران با شناخت منابع و نیازهای مطالعاتی مخاطبان، زمینه دسترسی افراد به آثار مناسب را فراهم می‌کنند و کتابیاران نیز با انتقال تجربه‌های مطالعاتی خود به همسالان، می‌توانند در شناسایی استعدادها، هدایت علایق و ایجاد انگیزه برای مطالعه نقش‌آفرینی کنند. به همین دلیل، دانش‌آموزانی که در این عرصه فعالیت دارند، علاوه بر تقویت توانمندی‌های فردی، در توسعه سرمایه فرهنگی مدرسه نیز سهیم هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت قدردانی از تلاش‌های دانش‌آموزان کتابیار و سایر فعالان این حوزه، تصریح کرد: تکریم افرادی که برای گسترش دانش و آگاهی در جامعه تلاش می‌کنند، در واقع ارج نهادن به جایگاه علم و دانایی است. باید شرایطی فراهم شود که فعالیت‌های فرهنگی دانش‌آموزان در حوزه کتابخوانی دیده شود و تلاش‌های آنان به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی ارزشمند مورد حمایت قرار گیرد.

کتابخوانی؛ زیربنای تقویت تفکر انتقادی و خلاقیت دانش‌آموزان

صادقی با بیان اینکه نظام تعلیم و تربیت باید علاوه بر انتقال دانش، توانایی اندیشیدن و تحلیل کردن را در دانش‌آموزان تقویت کند، گفت: کتابخوانی از مهم‌ترین ابزارهای پرورش تفکر، توسعه خلاقیت و ارتقای قدرت استدلال است. اگر می‌خواهیم دانش‌آموزان در مواجهه با مسائل مختلف از قدرت تشخیص و تحلیل برخوردار باشند و بتوانند اطلاعات را به‌صورت نقادانه ارزیابی کنند، باید آنان را به مطالعه منابع متنوع و فراتر از محتوای کتاب‌های درسی سوق دهیم.

وی ادامه داد: آموزش رسمی به‌تنهایی نمی‌تواند همه نیازهای دانشی و فکری دانش‌آموزان را پوشش دهد. دانش‌آموز موفق کسی است که مطالعه را به دوران تحصیل محدود نکند و در کنار منابع آموزشی مدرسه، متناسب با سن، علاقه و نیاز خود، آثار علمی، ادبی، تاریخی، فرهنگی و سایر منابع مطالعاتی را نیز دنبال کند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: مطالعه منابع متنوع به توسعه مهارت‌های زبانی، بهبود توانایی خواندن و نوشتن، افزایش دایره واژگان و تقویت قدرت تجزیه‌وتحلیل کمک می‌کند. همچنین مواجهه با دیدگاه‌ها و موضوعات گوناگون، افق فکری دانش‌آموز را گسترش می‌دهد و زمینه شکل‌گیری نگرش عمیق‌تر نسبت به مسائل فردی و اجتماعی را فراهم می‌سازد.

وی با اشاره به ارتباط مطالعه آزاد با کیفیت یادگیری در مدارس اظهار کرد: کتابخوانی را باید مکمل آموزش رسمی بدانیم. هنگامی که دانش‌آموز موضوعی را در کتاب درسی فرا می‌گیرد و سپس درباره همان موضوع یا موضوعات مرتبط، منابع دیگری مطالعه می‌کند، فرصت بیشتری برای درک عمیق مفاهیم و ارتباط دادن آموخته‌های جدید با دانسته‌های قبلی خود خواهد داشت.

صادقی افزود: این فرایند می‌تواند به تثبیت یادگیری، افزایش ماندگاری مطالب در حافظه و کاربردی‌تر شدن دانش منجر شود. بنابراین، ترویج مطالعه غیردرسی نباید فعالیتی حاشیه‌ای در مدارس تلقی شود، بلکه لازم است در برنامه‌های تربیتی و فرهنگی مدارس جایگاه مشخصی داشته باشد.

مدارس باید زمینه توسعه مسابقات و فعالیت‌های کتابخوانی را فراهم کنند

صادقی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مدارس برای گسترش فرهنگ مطالعه، از مدیران واحدهای آموزشی و معاونان پرورشی خواست برنامه‌های مستمر و متنوعی را در حوزه کتابخوانی طراحی و اجرا کنند.

وی بیان کرد: مسابقات کتابخوانی، نشست‌های معرفی و نقد کتاب، فعالیت‌های گروهی مطالعاتی و برنامه‌های مشارکتی می‌توانند دانش‌آموزان را به تجربه‌های متفاوتی از مطالعه دعوت کنند. این برنامه‌ها علاوه بر ایجاد انگیزه، فرصت مناسبی برای تقویت خلاقیت، مهارت گفت‌وگو، قدرت بیان و توانایی ارائه دیدگاه‌های شخصی فراهم می‌آورند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی اضافه کرد: برگزاری مسابقات کتابخوانی زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که صرفاً به سنجش محفوظات و پاسخ به پرسش‌ها محدود نشود، بلکه دانش‌آموزان بتوانند درباره محتوای آثار مطالعه‌شده بحث کنند، برداشت‌های خود را به اشتراک بگذارند و در فضایی تعاملی با دیدگاه‌های دیگران آشنا شوند.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد تجربه‌های مثبت از مطالعه در دوران کودکی و نوجوانی گفت: باید کتابخوانی را از یک تکلیف آموزشی به فعالیتی جذاب، داوطلبانه و لذت‌بخش تبدیل کنیم. انتخاب کتاب متناسب با علایق دانش‌آموزان و فراهم کردن فرصت معرفی و گفت‌وگو درباره آثار، می‌تواند در شکل‌گیری انگیزه درونی برای مطالعه مؤثر باشد.

استفاده از ظرفیت کتابخانه‌های عمومی برای توسعه یادگیری دانش‌آموزان

صادقی با اشاره به ضرورت تسهیل دسترسی دانش‌آموزان به منابع مطالعاتی، اظهار کرد: برای بهره‌مندی از کتاب‌های غیردرسی و منابع علمی و فرهنگی، لزوماً نیازی به خرید کتاب نیست. کتابخانه‌های مدارس و کتابخانه‌های عمومی در سطح شهرها ظرفیت ارزشمندی برای تأمین نیازهای مطالعاتی دانش‌آموزان دارند و می‌توان با هدایت آنان به این مراکز، امکان استفاده از مجموعه گسترده‌ای از منابع را فراهم کرد.

وی ادامه داد: آشنایی دانش‌آموزان با خدمات کتابخانه‌های عمومی و تشویق آنان به عضویت و مراجعه مستمر، علاوه بر افزایش دسترسی به کتاب، زمینه آشنایی با محیط‌های یادگیری خارج از مدرسه را نیز فراهم می‌کند. کتابخانه‌ها می‌توانند فضایی برای مطالعه فردی، یادگیری گروهی، تبادل تجربه و پرورش مهارت‌های فکری دانش‌آموزان باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی با تأکید بر اینکه کارکرد کتابخانه‌های عمومی باید فراتر از محل نگهداری و امانت منابع مطالعاتی دیده شود، خاطرنشان کرد: کتابخانه‌ها از ظرفیت تبدیل شدن به پایگاه‌های یادگیری مادام‌العمر، تعامل اجتماعی و رشد فرهنگی برخوردارند. هر اندازه ارتباط دانش‌آموزان با این مراکز تقویت شود، فرصت‌های بیشتری برای توسعه توانمندی‌های علمی، فکری و اجتماعی آنان ایجاد خواهد شد.

آمادگی آموزش و پرورش برای گسترش همکاری با نهاد کتابخانه‌های عمومی

صادقی تعامل سازمان‌یافته میان آموزش و پرورش و نهاد کتابخانه‌های عمومی را یکی از پیش‌شرط‌های توسعه پایدار فرهنگ مطالعه دانست و گفت: مدرسه و کتابخانه دو مجموعه مکمل در فرایند تعلیم و تربیت هستند و هم‌افزایی ظرفیت‌های این دو نهاد می‌تواند به پرورش نسلی آگاه، خلاق، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از قدرت تفکر و تحلیل منجر شود.

وی افزود: آموزش و پرورش آمادگی دارد همکاری‌های مشترک خود را با نهاد کتابخانه‌های عمومی در زمینه ترویج کتابخوانی، برگزاری نشست‌های مطالعاتی، مسابقات کتابخوانی، برنامه‌های نقد و معرفی کتاب و سایر فعالیت‌های فرهنگی گسترش دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: در این مسیر باید موانع اجرایی و محدودیت‌های احتمالی شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود تا کتابخانه‌های عمومی بتوانند با ارتباط نزدیک‌تر با مدارس، نقش پررنگ‌تری در تکمیل فرایندهای آموزشی و تربیتی ایفا کنند.

وی با استقبال از توسعه برنامه‌های مشترک میان مدارس و کتابخانه‌های عمومی اظهار کرد: برگزاری نشست‌های کتابخوانی و معرفی آثار در محیط مدارس، استفاده از تجربه کتابداران در هدایت مطالعاتی دانش‌آموزان و بهره‌گیری از ظرفیت کتابخانه‌های عمومی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، از جمله زمینه‌هایی است که می‌توان در چارچوب همکاری‌های مشترک دنبال کرد.

صادقی در پایان با اشاره به پیوند میان آموزش، مطالعه و تربیت نسل آینده، گفت: مدرسه نقطه آغاز یادگیری سازمان‌یافته است، اما فرایند دانایی به محیط کلاس درس محدود نمی‌شود. کتابخانه با فراهم کردن فرصت مطالعه و تعمیق آموخته‌ها، مسیر رشد فکری دانش‌آموزان را ادامه می‌دهد و کتابدار و کتابیار نیز با راهنمایی و ایجاد انگیزه، آنان را در این مسیر همراهی می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: آینده‌ای مبتنی بر آگاهی، خلاقیت و اندیشه‌ورزی از کلاس درس آغاز می‌شود، در کتابخانه گسترش می‌یابد و با تربیت نسلی کتابخوان و اهل تفکر در جامعه تحقق پیدا می‌کند.

امسال ۳ هزار دانش‌آموز کتابیار در مدارس آذربایجان‌شرقی فعالیت می‌کنند

عادله اسعدی، کارشناس مشارکت‌های اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح روند اجرای طرح دانش‌آموز کتابیار گفت: این طرح با همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش استان و با هدف گسترش فعالیت‌های کتاب‌محور در مدارس اجرا می‌شود و دانش‌آموزان علاقه‌مند با همکاری کتابخانه‌های عمومی، مسئولیت اجرای برنامه‌های مختلف کتابخوانی را در محیط‌های آموزشی بر عهده می‌گیرند.

وی افزود: کتابیاران در مدارس با اجرای برنامه‌هایی مانند معرفی کتاب، جمع‌خوانی، برگزاری مسابقات کتابخوانی و تشویق همکلاسی‌ها به مطالعه، در گسترش فرهنگ کتابخوانی مشارکت می‌کنند. همچنین کتابخانه‌های عمومی با برگزاری برنامه‌هایی همچون قصه‌گویی، نمایش خلاق، نشست‌های ادبی و هنری و فعالیت‌های گروهی، زمینه حضور و مشارکت بیشتر کودکان و نوجوانان را فراهم می‌کنند.

اسعدی با اشاره به آغاز این طرح از سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در نخستین مراحل اجرای طرح، گردهمایی دانش‌آموزان کتابیار برگزار شد و تاکنون دو دوره جشنواره انتخاب دانش‌آموز کتابیار برتر نیز به اجرا درآمده است. در مجموع، حدود ۶ هزار دانش‌آموز در قالب این طرح انتخاب شده و فعالیت‌های مرتبط با کتاب و کتابخوانی را در مدارس استان انجام داده‌اند.

وی با بیان اینکه امسال نیز ۳ هزار دانش‌آموز با همکاری مدارس و کتابخانه‌های عمومی به‌عنوان کتابیار انتخاب شده‌اند، گفت: این دانش‌آموزان در مراسم و نشست‌های آموزشی شهرستانی و استانی حضور پیدا می‌کنند تا با اهداف طرح، نحوه فعالیت و وظایف خود آشنا شوند و بتوانند برنامه‌های کتاب‌محور را در مدارس اجرا کنند.

کارشناس مشارکت‌های اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: کتابیاران با همراهی کتابداران و مسئولان مدارس، می‌توانند برنامه‌های متنوعی برای معرفی کتاب و ترغیب دانش‌آموزان به مطالعه اجرا کنند و زمینه دسترسی همکلاسی‌های خود به منابع مطالعاتی را فراهم آورند.

تداوم همکاری مدرسه و کتابخانه؛ چشم‌انداز روشن گسترش فرهنگ مطالعه

همکاری میان آموزش و پرورش و نهاد کتابخانه‌های عمومی، ظرفیت ارزشمندی برای گسترش فرهنگ مطالعه و پرورش نسل آگاه و اندیشه‌ورز در آذربایجان‌شرقی فراهم کرده است. اجرای طرح ابتکاری دانش‌آموز کتابیار و مشارکت هزاران دانش‌آموز در فعالیت‌های کتاب‌محور نشان می‌دهد که می‌توان با سپردن بخشی از مسئولیت ترویج کتابخوانی به خود دانش‌آموزان، فضای مدارس را به محیطی پویا برای تبادل تجربه‌های مطالعاتی تبدیل کرد.

حضور کتابیاران در مدارس، دسترسی دانش‌آموزان به منابع مطالعاتی از طریق کتابخانه‌های عمومی و برنامه‌هایی مانند معرفی کتاب، جمع‌خوانی، نشست‌های نقد و مسابقات کتابخوانی، زمینه مناسبی برای تقویت عادت مطالعه از دوران کودکی ایجاد می‌کند. همراهی خانواده‌ها، مدیران مدارس، کتابداران و مسئولان آموزشی نیز می‌تواند این روند را تقویت کند و پیوند میان آموزش رسمی و یادگیری آزاد را گسترش دهد.

با تداوم این همکاری‌ها و حمایت از ابتکارهای دانش‌آموزان، طرح کتابیاران می‌تواند به الگویی مؤثر برای مشارکت نسل نوجوان در فعالیت‌های فرهنگی تبدیل شود؛ الگویی که ثمره آن تنها افزایش شمار کتابخوانان نیست، بلکه پرورش نسلی برخوردار از قدرت تحلیل، خلاقیت، آگاهی و توانایی تفکر مستقل خواهد بود.