به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و یکی از شرکت های صنعت پوشاک با امضای تفاهم‌نامه همکاری، برای توسعه آموزش‌های مهارتی، استقرار تجهیزات روز صنعت دوخت و تولید پوشاک و اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه همکاری می‌کنند.

این تفاهم‌نامه در حاشیه سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی ایرانتکس ۱۴۰۵ و با حضور دکتر مالک نادری رئیس پارک علم و فناوری این دانشگاه به امضای دکتر محمد امانی رئیس دانشکده مهندسی نساجی این دانشگاه و مهندس علیرضا صادقی مدیرعامل شرکت مذکور رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دانشکده مهندسی نساجی فضای موردنیاز برای استقرار تجهیزات و انجام فعالیت‌های مشترک را اختصاص می‌دهد و شرکت مذکور نیز با تأمین و استقرار تجهیزات و دستگاه‌های به‌روز صنعت دوخت پوشاک، در ایجاد زیرساختی تخصصی برای آموزش، توسعه فناوری و اجرای برنامه‌های مشترک مشارکت می‌کند.

معرفی و نمایش فناوری‌های نوین صنعت دوخت، برگزاری دوره‌های آموزشی و مهارتی، تعریف و اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه و انجام پروژه‌های مسئله‌محور با تمرکز بر نیازها و چالش‌های صنعت پوشاک، از محورهای اصلی این همکاری است.

این تفاهم‌نامه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه، توسعه مهارت‌های کاربردی و تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت منعقد شده است. همچنین، فراهم‌کردن زمینه پاسخ‌گویی به نیازهای فناورانه و اجرایی صنعت پوشاک از دیگر اهداف این همکاری به شمار می‌رود.