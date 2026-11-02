نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو پایدار طی دوشنبه در خراسان شمالی است. پدیده غالب طی این روز، وزش باد و گاهی افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: سه‌شنبه جو ناپایدار و پدیده غالب وزش باد و بتدریج افزایش ابر و در ساعت‌های شب در پاره‌ای از نقاط بویژه نیمه شمالی بارش پراکنده و در ارتفاعات مه رقیق پیش‌بینی می‌شود و چهارشنبه بتدریج کاهش ابر و پدیده غالب وزش باد خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: پنجشنبه قسمتی ابری همراه با وزش باد و جمعه با تقویت ناپایداری‌ها، پدیده غالب وزش باد و بتدریج افزایش ابر و در ساعت‌های شب در پاره‌ای از نقاط بویژه نیمه شمالی بارش باران همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

داداشی بیان کرد: از لحاظ دمایی با جنوبی شدن جریانات، روند نسبی افزایش دما قابل انتظار است.

وی در پایان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه خراسان شمالی از ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۲ و گرم‌ترین نقطه از ایستگاه جاجرم با بیشینه دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است. طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۵ و بیشینه آن ۲۲ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.