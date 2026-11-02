خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: فضای سبز شهری یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های کیفیت زندگی در شهرهای گرمسیری است و در بوشهر، با تابستان‌های طولانی، گرمای شدید و تابش مستقیم آفتاب، اهمیت دوچندانی دارد.

درختان شهری علاوه بر ایجاد سایه و کاهش اثر گرما، در بهبود کیفیت هوا، کاهش آلودگی‌های محیطی و زیبایی بصری معابر و محله‌ها نقش مؤثری ایفا می‌کنند و بخشی از سرمایه طبیعی و هویت شهری به شمار می‌روند.

با وجود این اهمیت، مشاهده قطع برخی درختان و انجام هرس‌های نامناسب در نقاط مختلف شهر، پرسش‌هایی درباره نحوه نگهداری و حفاظت از فضای سبز بوشهر ایجاد کرده است.

اقداماتی که اگر بدون بررسی کارشناسی و رعایت اصول فنی انجام شوند، می‌توانند به سلامت درختان آسیب برسانند، پوشش سبز شهر را کاهش دهند و آثار نامطلوبی بر محیط زندگی شهروندان بر جای بگذارند.

قطع برخی درختان و هرس‌های غیراصولی در فضای سبز شهری بوشهر، نگرانی شهروندان و فعالان محیط زیست را برانگیخته است؛ موضوعی که ضرورت نظارت بر عملکرد پیمانکاران و اجرای اقدامات کارشناسی برای حفظ پوشش سبز شهر را دوچندان می‌کند.

در چنین شرایطی، شهروندان بوشهری خواستار توجه بیشتر به سلامت درختان، نظارت بر عملکرد عوامل اجرایی و اجرای برنامه‌های اصولی برای حفظ و توسعه فضای سبز هستند؛ مطالبه‌ای که در کنار ضرورت رسیدگی فوری به موارد قطع درختان و هرس‌های غیراصولی، بر اهمیت حرکت به سمت شهری سبزتر، زیباتر و سازگارتر با شرایط اقلیمی تأکید دارد.

فضای سبز بوشهر نیازمند توجه بیشتری است

ابوالفضل، یکی از شهروندان بوشهری، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت درختان در کاهش گرمای شهر اظهار کرد: فضای سبز یکی از نیازهای اساسی بوشهر است و انتظار داریم مسئولان به جای قطع درختان، برای حفظ و توسعه آن‌ها برنامه‌ریزی کنند.

وی افزود: هرس درختان باید با نظر کارشناسان انجام شود تا ضمن حفظ سلامت درخت، زیبایی و سایه آن نیز از بین نرود.

دیگر شهروند بوشهری نیز با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به فضای سبز شهری گفت: انتظار داریم اقدامات بهتری برای نگهداری و توسعه درختان انجام شود و پیمانکاران و عوامل اجرایی با دقت و نظارت بیشتری فعالیت کنند.

مهدی ادامه داد: قطع درختان و هرس غیراصولی نه‌تنها از زیبایی شهر می‌کاهد، بلکه در شرایط آب‌وهوایی بوشهر، مشکلات ناشی از گرما را نیز تشدید می‌کند. هدف باید داشتن شهری سبزتر، زیباتر و برخوردار از فضای مناسب برای زندگی شهروندان باشد.

قطع درختان و هرس غیراصولی متوقف شود

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از قطع برخی درختان و هرس‌های غیراصولی در سطح شهر اظهار کرد: در روزهای اخیر اقداماتی در زمینه قطع درختان و انجام هرس‌های نامناسب و بعضاً غیرکارشناسی مشاهده شده که نگرانی و نارضایتی شهروندان و دوستداران محیط زیست را به دنبال داشته است.

مهرزاد آسایش با تأکید بر ضرورت صیانت از فضای سبز شهری افزود: درختان سرمایه‌های ارزشمند و بخشی از میراث طبیعی شهر هستند و حفظ و نگهداری آن‌ها از وظایف اصلی مدیریت شهری محسوب می‌شود.

نباید به بهانه ساماندهی یا نگهداری فضای سبز، شاهد حذف درختان یا وارد آمدن آسیب جدی به آن‌ها باشیم آسایش تصریح کرد: نباید به بهانه ساماندهی یا نگهداری فضای سبز، شاهد حذف درختان یا وارد آمدن آسیب جدی به آن‌ها باشیم.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به شرایط اقلیمی بوشهر و گرمای هوا و تابش شدید آفتاب خاطرنشان کرد: در شهری مانند بوشهر که شهروندان برای مقابله با گرما به سایه‌سار درختان نیاز دارند، نمی‌توان به‌سادگی از کنار قطع درختان و از بین رفتن پوشش سبز شهری گذشت.

وی خواستار بررسی فوری این موضوع و جلوگیری از قطع درختان بدون ضرورت و مجوز کارشناسی شد و گفت: لازم است نظارت جدی‌تری بر عملکرد پیمانکاران شهرداری، اداره برق و عوامل اجرایی حوزه فضای سبز صورت گیرد تا از تکرار اقدامات غیرکارشناسی جلوگیری شود.

آسایش تأکید کرد: توسعه شهری تنها به آسفالت خیابان‌ها، زیباسازی معابر و اجرای پروژه‌های عمرانی محدود نمی‌شود، بلکه حفظ درختان و صیانت از محیط زیست نیز بخش جدایی‌ناپذیر مسئولیت مدیریت شهری است.

وی یادآور شد: درختان زبان اعتراض ندارند، اما نابودی آن‌ها آثار خود را بر کیفیت زندگی و محیط زیست همه شهروندان باقی خواهد گذاشت و انتظار می‌رود این مطالبه با دستور و پیگیری جدی شهردار و شورای اسلامی شهر همراه شود.

ضرورت نظارت و اجرای هرس کارشناسی

حفظ فضای سبز شهری نیازمند برنامه‌ریزی اصولی، نظارت مستمر و رعایت استانداردهای فنی در عملیات نگهداری درختان است. هرس باید با توجه به گونه درخت، شرایط اقلیمی، سلامت گیاه و اهداف مشخص انجام شود و قطع درختان نیز تنها در صورت ضرورت و با بررسی کارشناسی و مجوزهای لازم صورت گیرد.

در شرایطی که گرمای هوا و محدودیت منابع آبی، مدیریت فضای سبز بوشهر را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، حفاظت از درختان موجود و توسعه پوشش سبز سازگار با اقلیم منطقه، ضرورتی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به شمار می‌رود.

انتظار می‌رود شهرداری بوشهر با بررسی موارد مطرح‌شده، ضمن شفاف‌سازی درباره دلایل قطع درختان و هرس‌های اخیر، زمینه اجرای دقیق‌تر ضوابط نگهداری فضای سبز و جلوگیری از اقدامات غیرکارشناسی را فراهم کند.