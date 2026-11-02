به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی در استان الانبار عراق اعلام کرد که هشدارهایی در خصوص استفاده تروریست ها از تونل های مخفی در عمق سوریه تا غرب الانبار دریافت شده است.

وی اضافه کرد که فرماندهان امنیتی مشرف بر تحولات بخش غربی استان الانبار هشدار داده اند که عناصر تروریست با استفاده از این تونل ها خود را از سوریه به غرب استان و دیگر مناطق عراق می رسانند.

همچنین گزارش شده که طول این تونل ها بیش از ۱۵ کیلومتر بوده و حین استقرار داعشی ها در الانبار، نینوا و صلاح الدین در سال ۲۰۱۴ حفر شده اند.

منبع مذکور تصریح کرد که تونل های مخفی یک خطر بسیار بزرگ علیه امنیت و ثبات عراق به شمار می رود چرا که از استحکامات امنیتی مرزی عبور می کند.