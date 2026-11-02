به گزارش خبرگزاری مهر، سعید تقی‌زاده صبح دوشنبه در همایش تخصصی ذی‌حسابان و مدیران کل مالی سازمان اوقاف و امور خیریه سراسر کشور که به میزبانی شیراز، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: تداوم تحریم‌ها، تکانه‌های بین‌المللی و نوسانات درآمدهای نفتی، ضرورت مدیریت هوشمندانه منابع عمومی و استفاده از ظرفیت‌های جایگزین تأمین مالی را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به محدودیت‌های تأمین منابع مالی دولت افزود: در چنین شرایطی، مدیران مالی و ذی‌حسابان نقش مهمی در تقویت انضباط مالی، ارتقای شفافیت و صیانت از منابع و دارایی‌های عمومی بر عهده دارند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با بیان اینکه اقتصاد کشور باید از خام‌فروشی به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، نوآوری و بهره‌گیری از سرمایه انسانی حرکت کند، گفت: سیاست‌های توسعه‌ای بیش از گذشته باید بر تقویت بخش‌های مولد اقتصاد متمرکز شود.

تقی‌زاده همچنین بازار سرمایه را یکی از ظرفیت‌های تأمین مالی غیرتورمی دانست و بیان کرد: در نیمه نخست سال جاری، حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع از مسیر بازار سرمایه در کشور تجهیز و تأمین شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد رشد داشته است.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های قانون مولدسازی دارایی‌های دولت تصریح کرد: دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از جمله سازمان اوقاف و امور خیریه، املاک و اراضی مستعدی در اختیار دارند که می‌توان با رعایت موازین قانونی، حقوقی و شرعی و حفظ نیت واقفان نیک‌اندیش، زمینه ارزش‌آفرینی و بهره‌برداری مؤثر از دارایی‌های راکد را فراهم کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس پیشنهاد داد: همایش تخصصی ذی‌حسابان اوقاف به تدوین «برنامه عملیاتی تحول بهره‌وری موقوفات» منتهی شود؛ برنامه‌ای مشخص، زمان‌بندی‌شده و دارای شاخص‌های عینی و قابل پایش که بتواند به‌عنوان نقشه راه مشترک برای افزایش بهره‌وری و دستیابی به درآمدهای پایدار مورد استفاده قرار گیرد.

تقی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه نظارتی ذی‌حسابان گفت: ذی‌حسابان و ناظران مالی، سفیران قانون‌مداری، نظارت مالی و سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی هستند و امانتداری، مراقبت مستمر، دانش‌افزایی و ارائه مشاوره‌های فنی و تخصصی از الزامات موفقیت در این مسئولیت به شمار می‌رود.

وی با استناد به آیه ۵۵ سوره مبارکه یوسف(ع)، دو ویژگی «حفیظ» و «علیم» را از شاخصه‌های اصلی ذی‌حسابان برشمرد و بر ضرورت برخورداری آنان از دانش تخصصی، مسئولیت‌پذیری و خلاقیت در انجام وظایف تأکید کرد.