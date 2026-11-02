به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع سوری اعلام کرد که تشکیلات تروریستی داعش در حال برنامه ریزی برای انجام حملات انتحاری هماهنگ شده علیه کلیساهای موجود در کشورهای عربی از جمله عراق، سوریه و اردن همزمان با اعیاد مسیحیان و جشن های سال نو میلادی است.

وی اضافه کرد که گزارش های اطلاعاتی مخابره شده حاکی از آن است که هدف داعش از این اقدام جلب افکار عمومی خواهد بود و کلیساهای استان نینوا و دیگر استان های عراق در کنار دمشق و اردن هدف قرار می گیرند.

این منبع تصریح کرد که تشکیلات داعش ۱۵ عامل انتحاری خود را برای انجام این حملات آماده کرده و به دنبال ایجاد فتنه طایفه ای و هدف قرار دادن ثبات منطقه است.