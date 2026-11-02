به گزارش خبرنگار مهر، مجید فروتن صبح دوشنبه در آیین دوازدهمین سالگرد تاسیس انجمن سعدی پژوهی با اشاره به اهمیت استمرار فعالیت‌های علمی و ادبی این انجمن اظهار کرد: رونق بازار ادبیات و اندیشه به واسطه فعالیت انجمن سعدی پژوهی کاملا مشهود است و در روزگاری که دیدارها و نشست‌ها کوتاه و گذرا شده برگزاری چنین محافلی فرصتی ارزشمند و مغتنم به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه شخصیت‌های بزرگ ادبی و فکری در شکل‌گیری جریان‌های اندیشه محور افزود: همان‌گونه که در حوزه حافظ‌پژوهی، اندیشه و تفکر مورد توجه قرار گرفته سعدی نیز شخصیتی برخاسته از یک فرایند فکری و فرهنگی است که در آثارش واقع‌بینی، ژرف‌اندیشی و توجه به مسائل انسانی و اجتماعی به روشنی دیده می‌شود.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه ادبیات و عرفان باید زمینه‌ساز زایش فکری و پاسخ‌گویی به دردهای جامعه باشند، تصریح کرد: سعدی در پیوند میان جامعه و مردم قرار دارد و اندیشه او فقط به حوزه فردی محدود نمی‌شود بلکه در عرصه اجتماعی نیز راهگشا و اثرگذار است.

فروتن در ادامه با طرح این پرسش که جامعه امروز چه نیازی به سعدی و بازخوانی آثار او دارد به چهار محور اساسی پرداخت و با بیان اینکه انسانیت نخستین مولفه‌ای است که به دوره تاریخی خاصی محدود نمی‌شود و سعدی هم در زندگی فردی و هم در روابط اجتماعی، اندرزها و آموزه‌هایی دارد که همچنان برای انسان امروز کاربردی است، افزود: اخلاق از ضرورت‌های جدی روزگار م به شمار می‌رود که نباید آموزش آن را صرفا به توصیه‌های علمای اخلاق محدود کرد و اشعار و آموزه‌های سعدی نیز سرشار از مفاهیم اخلاقی و ظرفیت‌های تربیتی است.

وی معرفت، آگاهی و دانش را مولفه سوم دانست و ادامه داد: دستیابی به این مولفه بدون مطالعه و کسب اطلاعات امکان‌پذیر نیست و جامعه برای رشد فکری به دانش و شناخت مستمر نیاز دارد.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه خرد چهارمین مولفه ضروری در زندگی فردی و اجتماعی است، بیان کرد: براساس آن باید از تفکر کم عمق، کم حوصله و محدود فاصله گرفت و با گسترش زاویه دید و تعمیق اندیشه زمینه بهره‌مندی از دریای بیکران خرد را فراهم کرد.