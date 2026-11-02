به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال شباب الاهلی امارات و الهلال عربستان در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه سه شنبه ۱۲ آبان و از ساعت ۲۱:۴۵ به وقت تهران باید در شهر ریاض به مصاف هم بروند و این در حالی است که تا لحظه نگارش این خبر هنوز اعضای تیم شباب الاهلی وارد کشور عربستان نشده اند.

در همین رابطه روزنامه عکاظ عربستان نوشت: کنفدراسیون فوتبال آسیا در پی بی‌پاسخ ماندن تماس‌های باشگاه الهلال عربستان از سوی باشگاه شباب‌الاهلی امارات به این موضوع ورود کرد.

باشگاه الهلال که میزبان دیدار این تیم در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا در منطقه غرب است تمامی هماهنگی‌های لازم برای استقبال از کاروان شباب‌الاهلی را انجام داده بود از جمله رزرو محل اقامت مناسب، تامین اتوبوس برای بازیکنان و اعضای کادر فنی، اختصاص خودروهای ویژه برای مدیران باشگاه و همچنین آماده‌سازی زمین‌های تمرینی و ارسال جزئیات این برنامه‌ها با این حال مسئولان شباب‌الاهلی از روز گذشته به هیچ‌یک از تماس‌های باشگاه الهلال پاسخ نداده‌اند.

در همین راستا، کنفدراسیون فوتبال آسیا برای اطلاع از علت این سکوت ناگهانی، با فدراسیون فوتبال امارات مکاتبه کرده است.

همچنین روزنامه الشرق الاوسط هم نوشت: انتظار می‌رود کاروان تیم فوتبال شباب‌الاهلی امارات روز دوشنبه وارد ریاض پایتخت عربستان شود تا خود را برای دیدار مقابل الهلال در روز سه‌شنبه و در چارچوب هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا آماده کند. با این حال هنوز زمان دقیق ورود این کاروان مشخص نیست.

تعدادی از مدیران باشگاه شباب‌الاهلی روز یکشنبه وارد ریاض شده‌اند و انتظار می‌رود سایر اعضای کاروان نیز روز دوشنبه به عربستان برسند اما تاکنون ساعت مشخصی برای ورود آنها اعلام نشده است.

منابع مذکور به روزنامه الشرق الاوسط همچنین تأکید کردند که کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون فوتبال عربستان و حتی باشگاه الهلال که مسئولیت استقبال از تیم‌های میهمان را بر عهده دارند هنوز اطلاعات دقیقی درباره زمان ورود کاروان شباب‌الاهلی در اختیار ندارند.

ناظر مسابقه و تیم داوری نیز روز یکشنبه و در ساعت‌های مختلف وارد عربستان شده‌اند تا خود را برای دیدار روز سه‌شنبه آماده کنند.

لازم به ذکر است که سردار آزمون، سعید عزت اللهی، مرصاد سیفی و رضا غندی پور چهار بازیکن ایرانی تیم فوتبال شباب الاهلی امارات هستند. این تیم تاکنون سه بازی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته است و باید دید اعضای شباب الاهلی امروز وارد ریاض خواهند شد یا خیر.

همچنین صفحه مجازی «اخبار الهلال» که خبرهای باشگاه الهلال را در شبکه اجتماعی X اطلاع رسانه می کند نوشت: باشگاه شباب‌الاهلی امارات با ارسال نامه‌ای رسمی به کنفدراسیون فوتبال آسیا، خواستار تعویق دیدار خود مقابل الهلال عربستان شد.

این در حالی است که کشور عربستان سعودی در هفته های اخیر با تنش های زیادی مواجه بوده و حتی احتمال لغو جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ که قرار است به میزبانی این کشور برگزار شود نیز وجود دارد.