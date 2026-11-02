به گزارش خبرنگار مهر، امیر رشیدی صبح دوشنبه در نشست هم اندیشی دانشگاه کردستان و سازمان جهاد کشاورزی استان که به منظور پیوند ظرفیت‌های علمی دانشگاه با نیازهای عملی بخش کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: دانشگاه برای عبور از رویکرد صرفاً آموزش‌محور و حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم، باید پژوهش‌های خود را با مسائل واقعی جامعه و نیازهای بخش تولید گره بزند.

عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان با اعلام آمادگی دانشگاه کردستان برای اختصاص ۳۰ درصد ظرفیت پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی به موضوعات اولویت‌دار کشاورزی افزود: در این مسیر، استفاده از ظرفیت کارشناسان جهاد کشاورزی به‌عنوان استادان راهنما یا مشاور مشترک می‌تواند به نزدیک‌تر شدن تحقیقات دانشگاهی به واقعیت‌های عرصه تولید کمک کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان با اشاره به ظرفیت علمی اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی عنوان کرد: برخورداری از سرمایه انسانی و تخصص دانشگاهی زمانی اثربخش خواهد بود که نتایج تحقیقات به راهکارهای عملی برای رفع مشکلات استان تبدیل شود.

رشیدی، مدیریت خاک، افزایش راندمان آبیاری، کنترل و مدیریت آفات و بهبود زنجیره تولید گوشت مرغ را از جمله محورهای مستعد همکاری مشترک دانست و گفت: سازمان جهاد کشاورزی می‌تواند مسائل و نیازهای اولویت‌دار خود را در این حوزه‌ها تعریف کند تا دانشگاه با تدوین طرح‌های پژوهشی تقاضامحور برای رفع آنها اقدام کند.

وی همچنین بر ضرورت بازنگری در شیوه اجرای دوره‌های کارورزی دانشجویان تأکید کرد و افزود: حضور هدفمند دانشجویان در مزارع و واحدهای تولیدی باید به‌گونه‌ای ساماندهی شود که آنان پیش از فارغ‌التحصیلی، مهارت به‌کارگیری آموخته‌های نظری در محیط واقعی کار را کسب کنند.

عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه کردستان، انتقال یافته‌های علمی به بهره‌برداران را حلقه تکمیل‌کننده این همکاری دانست و یادآور شد: استخراج بسته‌های آموزشی و نشریات ترویجی از نتایج پژوهش‌های کاربردی و انتقال مستقیم دانش به مزارع می‌تواند در افزایش سه تا چهار برابری بهره‌وری بخش کشاورزی استان نقش‌آفرین باشد.