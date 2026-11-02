به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان چابهار به ریاست بلوچ لاشاری، معاون توسعه و برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه این شهرستان و با حضور رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، رئیس جهاد کشاورزی و سایر اعضای کارگروه برگزار شد.

بلوچ لاشاری در این نشست با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت بر بازار اظهار کرد: افزایش گشت‌های مشترک بازرسی، نظارت مستمر بر قیمت کالاها و برخورد قانونی با گران‌فروشی، درج نکردن قیمت و عرضه کالاهای غیرمجاز باید با جدیت دنبال شود.

وی همچنین خواستار هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای ساماندهی دکه‌های فاقد مجوز با همکاری مراجع قضایی شد و بر نظارت بر عرضه مرغ زنده، رعایت الزامات بهداشتی و درج قیمت در واحدهای میوه‌فروشی تأکید کرد.

ثبت ۲۵۲ پرونده تخلف صنفی در چابهار

در ادامه این نشست، الهی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان چابهار، از انجام بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ مورد بازرسی طی شش ماه گذشته خبر داد و گفت: در جریان این بازرسی‌ها ۲۵۲ پرونده تخلف صنفی تشکیل شده و گشت‌های مشترک نظارتی در تمامی صنوف همچنان ادامه خواهد داشت.

در این جلسه همچنین اعلام شد که در زمینه تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی کمبودی وجود ندارد و برنامه‌ریزی لازم برای افزایش ذخایر این اقلام انجام شده است.

اعضای کارگروه نیز بر تقویت نظارت‌های میدانی، رسیدگی سریع به شکایات مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ و استمرار بازرسی‌های مشترک با هدف کنترل قیمت‌ها و ایجاد ثبات در بازار شهرستان چابهار تأکید کردند.