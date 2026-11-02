به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به نوشته خبرگزاری روسی تاس، این وزارتخانه مشغول احیای اپلیکیشن است؛ اما جزئیات دیگری در این باره منتشر نشده است.

این در حالی است که نشریه تلگراف در گزارشی نوشت میلیون‌ها شهروند اوکراینی به اشتباه درباره حمله هسته‌ای روسیه هشدار دریافت کردند. این هشدارهای اشتباه پس از یک حمله سایبری احتمالی منتشر شده است.

چهار پیام در اپلیکیشن «Air Alert» اوکراین در ساعت ۱۰:۴۸ دقیقه شب به وقت اوکراین منتشر شد و درباره حمله هسته‌ای قریب‌الوقوع با موشک‌های اورشنیک هشدار داد. چند ساعت بعد، در میانه انتشار گزارش‌هایی مبنی بر آنکه روسیه هشدار اشتباه حمله هسته‌ای صادر کرده، دولت این کشور اعلام کرد اپلیکیشن موبایل وزارت اورژانس آن با حمله سایبری وسیعی روبه‌رو شده است.

اپلیکیشن اوکراینی مذکور برای هشدار سریع به مردم در زمان تهدید حمله‌های هوایی به کار می‌رود. بیشتر اوقات افراد فقط چند دقیقه فرصت دارند پناهگاهی بیابند.

در یکی از هشدارهای جعلی آمده بود: «نگران نباش، یک اورشنیک بالابه‌سر است! هشدار هسته‌ای در سراسر اوکراین فعال شده است.»

پیش از این نیز هشداری جداگانه درباره بارش رادیواکتیو صادر شده و شهروندان اوکراینی را به سمت پناهگاه‌های داخلی، استفاده از ماسک گاز و مصرف ید هدایت کرده بود. هشدارهای یک حمله شیمیایی و کارزار خیابانی نیز منتشر شد و به شهروندان دستور می‌داد تا به نزدیک‌ترین پناهگاه‌ها بروند و صورتشان را با پارچه‌ای بپوشانند.

حدود ۱۰ دقیقه پس از انتشار هشدارها، نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد احتمالا این اپلیکیشن هک شده است. این شاخه از ارتش اوکراین در تلگرام نوشت: «هیچ تهدید هسته‌ای وجود ندارد. آرام باشید و اخبار را از کانال ما دنبال کنید.»