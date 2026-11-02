به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه بجنورد دانشگاه دولتی بجنورد در تازه‌ترین نتایج رتبه‌بندی بین‌المللی SCImago Institutions Rankings 2026، موفق به کسب دو جایگاه ممتاز در سطح ملی شد و رتبه پنجم کشور در رتبه‌بندی پژوهشی در میان دانشگاه‌های جامع کشور و رتبه چهارم کشور در رتبه‌بندی کلی حوزه موضوعی علوم اجتماعی را به خود اختصاص داد.

این موفقیت، جایگاه دانشگاه بجنورد را در میان دانشگاه‌های کشور از منظر عملکرد پژوهشی و همچنین در یکی از مهم‌ترین حوزه‌های علمی جهان، یعنی علوم اجتماعی، برجسته می‌کند.

گفتنی است، SCImago یکی از معتبرترین نظام‌های بین‌المللی ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی است که با بهره‌گیری از داده‌های پایگاه Scopus و مجموعه‌ای از شاخص‌های علم‌سنجی، عملکرد مؤسسات را در ابعاد مختلف مورد سنجش قرار می‌دهد.