به گزارش خبرنگار مهر، کورش دهقان صبح دوشنبه در جریان برگزاری رزمایش سراسری قطع برق و ارزیابی مولدهای برق اضطراری مراکز حساس و حیاتی اظهار کرد: اقدامات صنعت برق استان در مواجهه با حوادث ناشی از جنگ و سایر شرایط غیرمترقبه، در افزایش آمادگی و تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی نقش مؤثری دارد.

وی افزود: این رزمایش‌ها با هدف سنجش آمادگی مراکز حساس و حیاتی هنگام قطع برق، بررسی عملکرد مولدهای اضطراری و ارزیابی سرعت وارد مدار شدن تجهیزات برگزار می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر تصریح کرد: اطمینان از استمرار فعالیت و خدمات‌رسانی مراکز مهم در زمان بروز اختلال در شبکه برق، یکی از اهداف اصلی این تمرین عملیاتی است.

شناسایی نقاط ضعف و نارسایی‌های احتمالی

دهقان اشتراک‌گذاری تجربیات بخش‌های مختلف صنعت برق را از دیگر اهداف این برنامه دانست و گفت: ارزیابی میدانی تجهیزات، شناسایی نقاط ضعف و نارسایی‌های احتمالی و بررسی راهکارهای رفع مشکلات، به تقویت پایداری شبکه‌ها و تأسیسات و استمرار خدمات‌رسانی به مردم کمک می‌کند.

در این رزمایش سراسری که همزمان با هفته پدافند غیرعامل و با محوریت وزارت نیرو برگزار شد، شهرستان‌های بوشهر، دیلم و عسلویه در استان بوشهر تحت پوشش عملیات ارزیابی و کنترل قرار گرفتند.