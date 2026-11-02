به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای فراخوان دوازدهمین جشنواره بازی‌های ویدئویی ایران را به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد سالانه صنعت، هنر و رسانه بازی کشور منتشر کرد.

دوازدهمین دوره جشنواره با رویکردی تازه و با هدف تقویت جایگاه جشنواره به‌عنوان بستری برای رشد، ارتقای کیفیت و توسعه صنعت بازی ایران طراحی شده است. در این دوره، دبیرخانه جشنواره تلاش کرده است تا با بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و تجربه‌های تخصصی اعضای آکادمی جشنواره و استفاده از نظرات جمعی صاحب‌نظران و فعالان این حوزه، ساختار جشنواره، اهداف، بخش‌های رقابتی و شیوه معرفی آثار را بازنگری و به‌روزرسانی کند.

آکادمی داوران جشنواره در این دوره، به‌عنوان مجموعه‌ای متشکل از متخصصان، صاحب‌نظران و فعالان حوزه بازی، نقش مؤثری در بررسی و شکل‌دهی به رویکردها و بخش‌های مختلف جشنواره داشته است. بخش قابل توجهی از تغییرات و بازطراحی‌های این دوره، حاصل گفت‌وگو، تبادل نظر و جمع‌بندی دیدگاه‌های اعضای آکادمی بوده است؛ رویکردی که با هدف افزایش اعتبار تخصصی جشنواره، تقویت مشارکت جامعه حرفه‌ای بازی‌سازی و نزدیک‌تر شدن جشنواره به نیازهای واقعی صنعت بازی کشور دنبال شده است.

دبیرخانه دوازدهمین جشنواره ضمن قدردانی از همراهی پرنشاط و ثمربخش بازی‌سازان در یازدهمین دوره که زمینه معرفی آثار و استعدادهای برتر و همچنین تقویت جریان سرمایه‌گذاری و توسعه خدمات و فعالیت‌های مرتبط با تولید و محتوای سرگرمی‌های نوین دیجیتال را فراهم کرد، از تمامی بازی‌سازان، ناشران و فعالان زیست‌بوم بازی کشور دعوت می‌کند تا در دوازدهمین دوره این رویداد ملی مشارکت نمایند.

در این دوره، جشنواره صرفاً به معرفی و انتخاب برترین آثار محدود نخواهد بود؛ بلکه تلاش می‌کند به بستری برای ارتقای مستمر کیفیت تولیدات، توسعه ظرفیت‌های صنعت و ایجاد فرصت‌های تازه برای بازی‌سازان ایرانی تبدیل شود.

اهداف و رویکردهای اصلی جشنواره

دوازدهمین جشنواره بازی‌های ویدئویی ایران با اهداف و رویکردهای زیر برگزار می‌شود:

«ارتقای کیفیت تولیدات ایرانی و حرکت بازی‌سازان به سمت استانداردهای بالاتر» و «ایجاد انگیزه و فرصت برای تولید، توسعه، سرمایه‌گذاری و عرضه بازی‌های ایرانی و کمک به شکل‌گیری آینده‌ای پویا و رقابت‌پذیر برای صنعت بازی کشور» به‌عنوان دو محور اصلی و جهت‌دهنده دوازدهمین جشنواره مورد توجه ویژه قرار دارند.

دبیرخانه جشنواره در تمامی مراحل برگزاری این دوره، از فرآیند انتخاب و داوری آثار تا معرفی برگزیدگان و برنامه‌های جانبی، تحقق این دو هدف را به‌صورت جدی پیگیری خواهد کرد تا جشنواره بتواند علاوه بر شناسایی آثار برتر، در مسیر رشد کیفی تولیدات و توسعه پایدار صنعت بازی ایران نیز نقش مؤثرتری ایفا کند.

بخش‌های مختلف دوازدهمین جشنواره بازی‌های ویدئویی ایران

با توجه به بازنگری انجام‌شده در ساختار جشنواره و بر اساس دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اعضای آکادمی جشنواره، بخش‌های رقابتی این دوره با هدف توجه هم‌زمان به کیفیت کلی بازی، دستاوردهای تخصصی، تنوع سبک‌ها، موضوعات ویژه و نگاه مخاطبان طراحی شده است.

دوازدهمین جشنواره بازی‌های ویدئویی ایران در سه بخش اصلی داوری و برگزار می‌شود:

۱. بخش بهترین دستاورد

در این بخش، آثار بر اساس کیفیت کلی و دستاوردهای برجسته خود در حوزه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرند:

بهترین دستاورد فنی

بهترین دستاورد طراحی بازی

بهترین دستاورد هنری از منظر فنی و زیبایی‌شناسی

بهترین دستاورد موسیقی و افکت صوتی

بهترین دستاورد داستان و روایت بازی

ساختار این بخش با هدف توجه تخصصی‌تر به مؤلفه‌های مختلف تولید بازی و فراهم کردن امکان تقدیر از دستاوردهای شاخص بازی‌سازان در حوزه‌های گوناگون طراحی شده است.

۲. بخش بهترین بازی در سبک‌های مختلف

با توجه به تنوع روزافزون بازی‌های ایرانی و ضرورت توجه به تفاوت‌ در سبک‌ها، آثار در سبک‌های زیر مورد بررسی و رقابت قرار خواهند گرفت:

۱. اکشن —Action

۲. ماجرایی —Adventure

۳. نقش‌آفرینی — Role-Playing Game (RPG)

۴. استراتژی — Strategy

۵. اکشن ـ ماجراجویی —Action-Adventure

۶. سکوبازی —Platformer

۷. ورزشی —Sports

۸. تفننی — Casual

۹. مسابقه‌ای —Racing

۱۰. پازل —Puzzle

۱۱. دفاع از قلعه —Tower Defense

۱۲. تیراندازی —Shooter

۱۳. کلمه‌ای و اطلاعات عمومی —Trivia & Word Game

ساختار و فهرست سبک‌های این بخش با توجه به نظرات مطرح‌شده در فرآیند بررسی و بازطراحی جشنواره، با هدف ایجاد فرصت عادلانه‌تر برای دیده‌شدن آثار متنوع بازی‌سازان ایرانی تنظیم شده است.

۳. بخش ویژه جشنواره

بخش ویژه با هدف توجه به موضوعات دارای اهمیت فرهنگی، اجتماعی و مخاطبی و همچنین شناسایی آثاری که در حوزه‌های مشخص دارای ظرفیت و ویژگی‌های برجسته هستند، برگزار می‌شود.

در این بخش، آثار در موضوعات زیر مورد تقدیر قرار خواهند گرفت:

بهترین بازی مناسب خانواده

بهترین بازی با محوریت هویت و وفاق ملی

بهترین بازی از نگاه رسانه

بهترین بازی مخصوص کودک و نوجوان

بهترین بازی سال

با توجه به نظرات و پیشنهادهای اعضای آکادمی جشنواره و با هدف ارزیابی منصفانه آثار متناسب با ویژگی‌ها و اقتضائات هر پلتفرم، در این دوره عنوان «بهترین بازی سال» به‌صورت مجزا در دو بخش «بهترین بازی سال در پلتفرم موبایل» و «بهترین بازی سال در پلتفرم رایانه‌ای» انتخاب و معرفی خواهد شد.

آرای مردمی

در دوازدهمین جشنواره، مخاطبان و علاقه‌مندان بازی‌های ویدئویی نیز فرصت خواهند داشت در انتخاب برخی عناوین و آثار مورد علاقه خود مشارکت کنند.

در بخش آرای مردمی، عناوین زیر پیش‌بینی شده است:

بهترین بازی از نگاه مردم

بهترین به‌روزرسانی

بازی مورد انتظار

بدین ترتیب، در کنار ارزیابی تخصصی آثار توسط هیئت‌های انتخاب و داوری، نگاه و انتخاب مخاطبان نیز در بخش‌های مشخصی از جشنواره مورد توجه قرار خواهد گرفت.

مهلت ارسال آثار

۱۰ آبان‌ماه تا ۲۵ آذرماه ۱۴۰۵

بازی‌سازان و صاحبان آثار می‌توانند در بازه زمانی اعلام‌شده نسبت به ثبت‌نام و ارسال آثار خود اقدام نمایند.

زمان برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان

۲۳ اسفندماه ۱۴۰۵

مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره بازی‌های ویدئویی ایران با حضور بازی‌سازان، فعالان صنعت بازی، اصحاب رسانه، مدیران، صاحب‌نظران و اعضای زیست‌بوم بازی کشور برگزار و برگزیدگان این دوره معرفی و تقدیر خواهند شد.

ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر

علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه شیوه‌نامه جشنواره، آشنایی با شرایط شرکت، فرآیند ارسال و انتخاب آثار و ثبت‌نام در دوازدهمین جشنواره بازی‌های ویدئویی ایران، به پایگاه اینترنتی دبیرخانه جشنواره مراجعه کنند: IRANGAMEFESTIVAL.IR

همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۳۱۰۲۲۲، داخلی ۴۴۵ تماس حاصل نمایند.