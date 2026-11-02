به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه جلسه کمیته تخصصی حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه با محوریت پیشگیری و مقابله با کشت غیرمجاز گیاهان ممنوعه، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی، رئیس کل دادگستری استان و با حضور دادستان مرکز استان، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و جمعی از قضات و مسئولان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی در این نشست با قدردانی از تلاش مجموعه‌های قضایی، انتظامی و سایر دستگاه‌های مسئول، بر ضرورت افزایش حساسیت و جدیت در مقابله با کشت غیرمجاز گیاهان ممنوعه تأکید کرد و گفت: این پدیده نباید در جامعه به یک موضوع عادی تبدیل شود؛ چراکه بی‌توجهی به آن علاوه بر پیامدهای اجتماعی و امنیتی، می‌تواند به تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی کشور نیز آسیب وارد کند.

وی با اشاره به مسئولیت ۱۶ دستگاه در زمینه پیشگیری و مقابله با این پدیده، افزود: مقابله با کشت غیرمجاز گیاهان ممنوعه صرفاً بر عهده دستگاه قضایی و ضابطان نیست و همه دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، نظامی، انتظامی و اجرایی باید به وظایف قانونی خود عمل کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد: ترک فعل، اهمال و مسامحه دستگاه‌های مسئول در انجام وظایف قانونی قابل اغماض نیست و در صورت احراز، برخورد قانونی با مسئولان مربوطه صورت خواهد گرفت.

پیشگیری؛ اولویت مقابله با کشت غیرمجاز

امیرخانی با تأکید بر اینکه محور اصلی برنامه‌ها باید پیشگیری باشد، اظهار کرد: باید پیش از وقوع تخلف، زمینه‌های شکل‌گیری آن شناسایی و مسدود شود و شناسایی عوامل تأمین و فروش بذر، بررسی زنجیره تهیه و توزیع و شناسایی عوامل مؤثر در کاشت و برداشت با جدیت دنبال شود.

وی فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی را از الزامات پیشگیری دانست و خواستار استفاده از ظرفیت صداوسیما، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه‌های علمیه، ائمه جمعه و جماعات، پایگاه‌های بسیج، شوراهای اسلامی روستاها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و متنفذین محلی برای آگاه‌سازی کشاورزان و جلوگیری از کشت غیرمجاز شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، خاطرنشان کرد: شناسایی و مقابله با عوامل شکل‌گیری این تخلفات باید به‌صورت مستمر انجام شود و دستگاه‌های مسئول نباید منتظر وقوع جرم و تشکیل پرونده قضایی بمانند.

احکام بازدارنده و حمایت قضایی از ضابطان

امیرخانی در ادامه بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور احکام بازدارنده تأکید کرد و گفت: باید ضمن بررسی ضرورت اصلاح مجازات‌های قانونی و ارائه پیشنهادهای کارشناسی به معاونت حقوقی قوه قضاییه، از ظرفیت مجازات‌های تکمیلی از جمله توقیف وسایل و ادوات مورد استفاده در ارتکاب جرم، در چارچوب قانون استفاده شود.

وی ایجاد بانک اطلاعاتی کشاورزان متخلف و رصد مستمر آنان، تمرکز پرونده‌ها در شعب مشخص و تخصصی و رفع اختلاف رویه‌های قضایی را از دیگر اقدامات ضروری برشمرد و بر حمایت قانونی و قضایی از ضابطان در انجام مأموریت‌های قانونی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه همچنین پیگیری تأمین اعتبارات و تجهیزات موردنیاز برای امحای کشت‌های غیرمجاز از طریق دستگاه‌های متولی را ضروری دانست و خواستار تقویت امکانات میدانی برای تسریع در اجرای مأموریت‌ها شد.

در این نشست اعضای کمیته تخصصی حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره راهکارهای پیشگیری و مقابله با کشت غیرمجاز گیاهان ممنوعه مطرح کردند و بر ضرورت افزایش هماهنگی دستگاه‌های مسئول و پیگیری اجرای مصوبات تأکید شد.

مقابله مؤثر با کشت غیرمجاز گیاهان ممنوعه در کرمانشاه، نیازمند عبور از اقدامات مقطعی و حرکت به سمت پیشگیری مستمر، نظارت میدانی و پاسخگویی همه دستگاه‌های مسئول است؛ رویکردی که در صورت اجرای دقیق وظایف قانونی، شناسایی زنجیره تأمین بذر و برخورد قاطع با متخلفان و ترک‌کنندگان وظیفه، می‌تواند از گسترش این پدیده و آسیب‌های آن به بخش کشاورزی و امنیت اجتماعی جلوگیری کند.