به گزارش خبرنگار مهر، اولین دیدار خاتون بم در مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا روز گذشته (یکشنبه دهم آبان) برابر لئونسا کوبه ژاپن برگزار شد و نماینده فوتبال زنان ایران در پایان این مسابقه با نتیجه ۴ بر یک مقابل حریف قدرتمند خود شکست خورد. نتیجه‌ای سنگین و دور از انتظار برای پرافتخارترین تیم فوتبال زنان ایران که اگرچه بخشی از آن به قدرت و تجربه بالای نماینده ژاپن بازمی‌گشت اما نمی‌توان تمام دلایل این شکست را به برتری حریف نسبت داد. خاتون در این مسابقه فرصت‌هایی برای بازگشت به جریان بازی داشت اما اشتباهات فردی، ضعف‌های دفاعی و اتفاقات تأثیرگذار در جریان مسابقه اجازه نداد شاگردان مرضیه جعفری نتیجه مطلوبی کسب کنند.

شاگردان مرضیه جعفری در نخستین آزمون آسیایی خود برابر یکی از تیم‌های قدرتمند فوتبال زنان ژاپن قرار گرفتند. لئونسا کوبه که با عنوان قهرمانی رقابت‌های باشگاهی ژاپن پا به این مسابقه گذاشته بود از همان دقایق ابتدایی نشان داد که برای تحمیل بازی خود برنامه دارد. مالکیت بیشتر توپ و میدان در اختیار نماینده ژاپن بود و خاتون بخش زیادی از نیمه نخست را به کنترل حملات حریف اختصاص داد.

با این حال مسئله اصلی خاتون صرفاً قدرت هجومی حریف نبود. نماینده ایران در برخی مقاطع با اشتباهات فردی و ناهماهنگی در خط دفاعی فرصت‌های خطرناکی در اختیار حریف قرار داد. اگرچه رها یزدانی در چند صحنه با واکنش‌های خود مانع افزایش اختلاف شد اما فشار مداوم لئونسا کوبه سرانجام در دقیقه ۳۵ نتیجه داد و ژاپنی‌ها به گل نخست رسیدند. خاتون در ادامه نیمه اول نتوانست برنامه مشخصی برای تغییر جریان مسابقه ارائه کند و با همان اختلاف یک گل به رختکن رفت.

فرصت بازگشت وجود داشت اما دوام نیاورد

شروع نیمه دوم برای خاتون چندان امیدوارکننده نبود. اشتباه در خط دفاع و استفاده مناسب بازیکنان ژاپنی از فضاهای ایجادشده گل دوم را در دقیقه ۵۰ به همراه داشت. در چنین شرایطی بازگشت به مسابقه دشوارتر از قبل به نظر می‌رسید اما پنالتی به دست آمده برای خاتون می‌توانست ورق را برگرداند.

زهرا سربالی با تبدیل این ضربه به گل اختلاف را به حداقل رساند تا نماینده ایران بار دیگر به بازی امیدوار شود. در واقع خاتون در این مقطع فرصت داشت با حفظ تمرکز و مدیریت بهتر جریان مسابقه برای رسیدن به گل تساوی تلاش کند اتفاقی که البته هرگز رخ نداد.

نقطه عطف مسابقه را باید در دقیقه ۶۶ جست‌وجو کرد. جایی که برخورد سارا دیدار با بازیکن حریف پس از بررسی صحنه با کارت قرمز مستقیم همراه شد. اخراج دیدار در شرایطی اتفاق افتاد که خاتون هنوز با اختلاف یک گل عقب بود و برای جبران نتیجه به دنبال استفاده از تمام ظرفیت هجومی خود می‌گشت. ۱۰ نفره شدن عملاً معادلات تاکتیکی مرضیه جعفری را برهم زد و کار را برای مقاومت مقابل حملات پرتعداد حریف دشوار کرد.

دفاع آسیب‌پذیر و اشتباهاتی که گران تمام شد

البته اخراج بازیکن خاتون تنها دلیل شکست سنگین این تیم نبود. نماینده ایران پیش از این اتفاق نیز در مهار حملات ترکیبی لئونسا کوبه مشکلاتی داشت. اشتباهات خط دفاعی و ناتوانی در کنترل بازیکنان سرعتی حریف از جمله مسائلی بود که در طول مسابقه به چشم آمد.

از سوی دیگر رها یزدانی با مهار پنالتی مایا یاماموتو در دقیقه ۶۶ فرصت زنده ماندن امیدهای خاتون را فراهم کرد. این واکنش می‌توانست نقطه شروعی برای مقاومت بهتر نماینده ایران باشد اما فشار حریف و کمبود یک بازیکن در زمین اجازه نداد خاتون از این فرصت به شکل مطلوب استفاده کند.

در دقایق پایانی نیز خستگی بازیکنان و برتری عددی لئونسا کوبه بیش از پیش نمایان شد. دو گل دیگر نماینده ژاپن در دقایق ۸۶ و ۹۰ اختلاف را به سه گل رساند تا نتیجه‌ای سنگین‌تر از آنچه در بخش زیادی از مسابقه تصور می‌شد روی تابلو ثبت شود.

بارش شدید باران و وقفه ایجادشده در جریان مسابقه نیز از اتفاقات حاشیه‌ای این دیدار بود ولی آنچه بیش از هر چیز در شکست خاتون نقش داشت ترکیبی از برتری فنی حریف، اشتباهات دفاعی و از دست رفتن تعادل تیم پس از اخراج سارا دیدار بود.

آزمون دشوارتر در انتظار خاتون

شکست برابر لئونسا کوبه اگرچه شروع مطلوبی برای نماینده ایران نبود اما هنوز تکلیف صعود در مرحله گروهی مشخص نشده است. خاتون برای جبران این نتیجه به فرصتی دوباره نیاز دارد هرچند مسابقه بعدی این تیم به‌مراتب دشوار خواهد بود.

شاگردان مرضیه جعفری در دومین دیدار خود باید به مصاف ناگوهیانگ کره‌شمالی بروند. تیمی که عنوان قهرمانی دوره گذشته لیگ قهرمانان زنان آسیا را در اختیار دارد و یکی از قدرت‌های اصلی فوتبال زنان قاره محسوب می‌شود. به این ترتیب خاتون در شرایطی باید برای دومین مسابقه خود آماده شود که علاوه بر جبران شکست نخست با یکی از سخت‌ترین حریفان ممکن در این گروه روبه‌رو خواهد بود. این مسابقه روز چهارشنبه سیزدهم آبان برگزار می‌شود و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت نماینده ایران در ادامه رقابت‌ها داشته باشد.