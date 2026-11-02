به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی صبح دوشنبه در بازدید از طرح مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی در نخستین تور رسانه‌ای شهرستان دیلم که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار کرد: اختصاص زمین برای اجرای طرح‌های خدماتی و اقتصادی، یکی از راه‌های استفاده مؤثر از ظرفیت اراضی ملی و فراهم کردن بستر فعالیت سرمایه‌گذاران است.

مدیر امور اراضی استان بوشهر افزود: این مجتمع در زمینی به مساحت بیش از ۱۰ هزار مترمربع از اراضی ملی واگذار شده در شهرستان دیلم اجرا شده و برای احداث و راه‌اندازی آن حدود ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. اجرای این طرح زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۱۰ نفر را فراهم کرده است.

مشایخی با اشاره به نقش مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی در تسهیل سفرها بیان کرد: وجود این مراکز به مسافران و رانندگان امکان می‌دهد در طول مسیر از خدمات و امکانات مورد نیاز استفاده کنند و با دسترسی به فضای مناسب برای استراحت و رفع نیازهای سفر، مسیر ایمن‌تر و راحت‌تری داشته باشند.

وی ادامه داد: توسعه این مراکز علاوه بر پاسخگویی به نیاز مسافران، به ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش گردش مالی در منطقه و تقویت فعالیت کسب‌وکارهای محلی کمک می‌کند. همچنین حضور چنین مجموعه‌هایی می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و افزایش ظرفیت خدماتی شهرستان را فراهم کند.

مدیر امور اراضی استان بوشهر تصریح کرد: واگذاری اراضی ملی برای اجرای طرح‌های دارای کاربری مشخص، فرصتی برای تبدیل ظرفیت‌های بلااستفاده زمین به فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی است. این روند زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که طرح‌ها مطابق هدف تعیین‌شده اجرا شوند و منافع اقتصادی و اشتغال‌زایی برای منطقه به همراه داشته باشند.