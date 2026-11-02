به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن اختری، روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در همایش بین‌المللی حلال و سلامت در سالن اجلاس سران، گفت: غذا و دارو از نیازهای اولیه و همیشگی حیات بشر هستند و با وجود همه پیشرفت‌های علمی و فناوری، همچنان از ضروریات زندگی انسان و سایر موجودات زنده به شمار می‌روند.

وی با اشاره به استفاده برخی قدرت‌های جهانی از ابزار غذا و دارو برای آسیب رساندن به انسان‌ها و تحت فشار قرار دادن ملت‌ها، تصریح کرد: امروز حوزه غذا و دارو یک سنگر مهم است و این گردهمایی می‌تواند سنگرهای مختلف را برای مقابله با تهدیدها به یکدیگر پیوند دهد.

اختری با قدردانی از تولیدکنندگان و فعالان حوزه علم و غذا، گفت: باید تلاش کنیم جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران و به تبع آن ملت‌های مسلمان و مستضعف جهان گرفتار زنجیره وابستگی به قدرت‌های استکباری نشوند. سازمان غذا و دارو نیز می‌تواند در این مسیر نقش‌آفرینی و پرچمداری کند.

وی افزود: مسائل اقتصادی، کارآفرینی، علم و فناوری از جمله عرصه‌هایی هستند که باید به آن‌ها توجه کرد و برای توسعه ظرفیت‌ها و بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و فنی در این حوزه‌ها تلاش داشت؛ چراکه این ظرفیت‌ها می‌توانند در رفع بسیاری از دشواری‌ها و مشکلات انسان نقش‌آفرین باشند.