به گزارش خبرگزاری مهر، خالد دودین استاندار الخلیل در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد نظامیان رژیم صهیونیستی از محله‌های «دیر بحه» و «الجلده» و دیگر مناطق شهر عقب‌نشینی کرده‌اند.

وی افزود که نظامیان اشغالگر در جریان حضور خود به منازل و تاسیسات مختلف در شهر تعرض کرده‌اند و شهرداری روند ارزیابی و ثبت خسارت‌های وارد شده را آغاز کرده است.

استاندار الخلیل همچنین گفت زندگی به تدریج در حال بازگشت به حالت عادی است و دانش‌آموزان و دانشجویان راهی مدارس و دانشگاه‌های خود شده‌اند.

به گفته وی، ساکنانی که در جریان این یورش‌ها مجبور به ترک منازل خود شده بودند نیز بازگشت به خانه‌هایشان را آغاز کرده‌اند.

بر اساس آمار شهرداری الخلیل، عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در این شهر تا شامگاه ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶، موجب آوارگی و آسیب دیدن بیش از ۳۳۰۰ شهروند، تخریب ۱۵ خانه و تأسیسات، تعطیلی ۳۲۷ مغازه و تحمیل خسارت مستقیم روزانه‌ای در حدود ۱۲ میلیون شِکِل (معادل تقریبی ۳.۸ میلیون دلار) شده است.

همچنین در پی این عملیات، حدود ۸۰ هزار دانش‌آموز دختر و پسر از رفتن به مدارس خود محروم شده‌اند.