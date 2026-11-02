خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-کوثر یاوری: در گوشه‌ای از بافت قدیمی شهر کرمانشاه، جایی که هنوز نشانه‌هایی از معماری و حال‌وهوای محله‌های سنتی به چشم می‌خورد، محفلی مذهبی سال‌هاست میزبان دل‌هایی است که برای مناجات، توسل و ذکر اهل‌بیت(ع) به آن پناه می‌آورند؛ مکانی که خاطرات روزهای پرالتهاب دفاع مقدس را در خود جای داده و امروز نیز با همان حال‌وهوای معنوی به فعالیت ادامه می‌دهد.

دارالشفای حضرت زهرا(س) از جمله محافل مذهبی قدیمی کرمانشاه است که شکل‌گیری آن به سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. با آغاز جنگ تحمیلی، این مکان به یکی از پاتوق‌های معنوی رزمندگان تبدیل شد؛ رزمندگانی که پیش از حضور در جبهه یا هنگام بازگشت از خط مقدم، برای اقامه نماز جماعت، خواندن زیارت عاشورا و توسل به اهل‌بیت(ع) در این محفل گرد هم می‌آمدند. در کنار این برنامه‌ها، پذیرایی و اطعام رزمندگان نیز بخشی از فعالیت‌های مجموعه بود و به این ترتیب، دارالشفا در سال‌های جنگ، علاوه بر کارکرد مذهبی، نقشی در پشتیبانی معنوی و اجتماعی از مدافعان کشور ایفا می‌کرد.

این محفل تنها به روزهای جنگ محدود نماند. با پایان دفاع مقدس، جلسات مذهبی آن ادامه پیدا کرد و در سال‌های بعد نیز فراز و نشیب‌های مختلف نتوانست چراغ این مجلس را خاموش کند. حتی در روزهایی که شهر در شرایط دشوار جنگی قرار داشت، در دوران همه‌گیری کرونا و درگیری‌های اخیر، بنا بر روایت بانی مجموعه، برنامه‌های مذهبی دارالشفا با استمرار برگزار شده است. تداوم این فعالیت در طول چند دهه، بیش از هر چیز به تلاش خادمانی وابسته بوده که برگزاری مجالس اهل‌بیت(ع) را مسئولیتی شخصی و دینی می‌دانند.

دارالشفا در حافظه تاریخی خود، نام و خاطره شماری از شهدای انقلاب و دفاع مقدس را نیز حفظ کرده است. شهیدان سیدمجید کلوشادی، رضا شاهنده، حمید شاهنده و مرتضی امیری از جمله شهدایی هستند که بنا بر روایت خادمان و حاضران، با این محفل ارتباط داشته‌اند. گفته می‌شود برخی از رزمندگان در روزهای پایانی پیش از اعزام به خط مقدم، در همین مکان گرد هم می‌آمدند، زیارت عاشورا می‌خواندند و با توسل و مناجات، خود را برای حضور در میدان نبرد آماده می‌کردند.

تصاویر و تمثال شهدا که در فضای این حسینیه دیده می‌شود، تنها یادگاری از گذشته نیست؛ بلکه بخشی از هویت و حال‌وهوای امروز آن به شمار می‌رود. در کنار این خاطرات، حضور مداحان شناخته‌شده و برگزاری مجالس مذهبی در سال‌های متمادی، دارالشفا را به یکی از محافل مورد توجه علاقه‌مندان به مجالس اهل‌بیت(ع) در کرمانشاه تبدیل کرده است. هنوز هم شماری از قدیمی‌های مناجات و توسل در این مکان گرد هم می‌آیند و پیوند خود را با محفلی که خاطرات چند نسل را در خود جای داده، حفظ کرده‌اند.

در میان روایت‌های مرتبط با دارالشفا، داستان خادمانی نیز شنیدنی است که خدمت در این مکان را با تجربه‌های شخصی و اعتقادی خود پیوند زده‌اند؛ از جمله بانویی که سال‌ها پیش با امید به شفای بیماری و برآورده شدن آرزوی مادر شدن به این محفل آمد و پس از تولد فرزندانش، خدمت در بخش خواهران را آغاز کرد. امروز او و فرزندانش در شمار خادمان این مجموعه هستند؛ روایتی که نشان می‌دهد استمرار یک محفل مذهبی، تنها به حضور بانیان آن وابسته نیست و نسل‌های بعدی نیز می‌توانند در حفظ و تداوم آن نقش‌آفرین باشند.

آنچه دارالشفای حضرت زهرا(س) را از یک مکان صرفاً مذهبی فراتر می‌برد، پیوند میان تاریخ مبارزه، خاطرات دفاع مقدس، خدمت داوطلبانه و استمرار یک سنت دینی در زندگی روزمره مردم است؛ پیوندی که روایت آن را باید از زبان بانی این مجموعه و کسانی شنید که سال‌ها در این محفل حضور داشته‌اند.

از روزهای دفاع مقدس تا استمرار مجالس اهل‌بیت(ع)

حاج جواد ثمری، مؤسس دارالشفای حضرت زهرا(س) کرمانشاه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکل‌گیری این مجموعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: دارالشفای حضرت فاطمه زهرا(س) را بعد از انقلاب راه‌اندازی کردیم و با آغاز جنگ تحمیلی، رزمندگان برای اقامه نماز جماعت به این مکان می‌آمدند و پس از برگزاری نماز نیز از آنان پذیرایی می‌کردیم.

وی با بیان اینکه این محفل در طول سال‌های دفاع مقدس محل رفت‌وآمد رزمندگان بود، افزود: بچه‌های رزمنده هنگامی که از جبهه برمی‌گشتند نیز به اینجا می‌آمدند و ارتباطشان با این مجلس ادامه داشت. حتی در روزهایی که شرایط جنگی بر شهر حاکم بود و بسیاری از مردم از کرمانشاه خارج شده بودند، جلسات دارالشفا تعطیل نشد.

ثمری با اشاره به استمرار برنامه‌ها در سال‌های پس از جنگ تصریح کرد: بعد از پایان دفاع مقدس نیز هیئت را ادامه دادیم و در دوران کرونا و حتی جنگ‌های اخیر هم مجالس تعطیل نشد. به لطف امام زمان(عج)، این برنامه‌ها از سال‌های گذشته تاکنون برقرار مانده و تلاش کرده‌ایم چراغ این محفل روشن باشد.

مؤسس دارالشفای حضرت زهرا(س) با تأکید بر اینکه فعالیت این مجموعه بدون دریافت کمک مالی از دولت یا مردم ادامه داشته است، گفت: برای خدمت به اسلام و جمهوری اسلامی، برگزاری این جلسات تنها کاری بود که از دستمان برمی‌آمد و سعی کردیم این مسیر را بدون چشمداشت مادی دنبال کنیم.

وی با اشاره به نقش علما در شکل‌گیری نگاه اعتقادی و خدمت‌رسانی خود ادامه داد: از محضر علما بهره برده‌ام و خود را وامدار آموزه‌های آنان می‌دانم. از جمله ارادتمندان حاج مجتبی حاج‌آخوند بودم که ۹ سال شاگرد امام خمینی(ره) و هم‌حجره شهید آیت‌الله خامنه‌ای بودند و آنچه در مسیر دین و خدمت آموخته‌ام، ریشه در همین آموزه‌ها دارد.

دارالشفا؛ میعادگاه توسل رزمندگان و یادگار شهدای کرمانشاه

ثمری با اشاره به حضور رزمندگان و فرماندهان در این محفل در دوران دفاع مقدس بیان کرد: در آن سال‌ها افراد بسیاری از جبهه به دارالشفا می‌آمدند و این مکان برای آنان محل توسل و آمادگی معنوی بود. حتی حاج‌آقا مجتبی خامنه‌ای نیز در سن ۱۷ سالگی همراه برخی فرماندهان به اینجا می‌آمدند و در آن زمان بسیاری از حاضران ایشان را نمی‌شناختند.

وی با یادآوری خاطرات شهدایی که در این مکان حضور داشتند، گفت: اینجا قدمگاه شهیدانی همچون سیدمجید کلوشادی، رضا شاهنده، حمید شاهنده و مرتضی امیری است. شهید حمید شاهنده استاد قرآن بود و این شهدا و دیگر رزمندگانی که به این محفل می‌آمدند، برای ما خاطرات فراموش‌نشدنی به یادگار گذاشته‌اند.

مؤسس دارالشفای حضرت زهرا(س) افزود: برخی از رزمندگان در روزهای آخر پیش از رفتن به خط مقدم به اینجا می‌آمدند، زیارت عاشورا می‌خواندند و به اهل‌بیت(ع) متوسل می‌شدند. از حال و هوای معنوی آنان می‌شد دریافت که با چه ایمان و اعتقادی راهی جبهه می‌شوند و بسیاری از همین عزیزان به مقام شهادت رسیدند.

ثمری با اشاره به نام‌گذاری این مکان خاطرنشان کرد: بعدها با پیشنهاد رزمندگان و دوستانی که در جریان فعالیت‌های حزب‌اللهی و انقلابی حضور داشتند، نام دارالشفای حضرت زهرا(س) برای این مجموعه انتخاب شد. اعتقاد دارم همه ما به اهل‌بیت(ع) بدهکاریم و اگر در خانه آنان قدمی برداریم، برکت و عنایتشان چند برابر به زندگی ما بازمی‌گردد؛ موضوعی که خودم در زندگی تجربه کرده‌ام.

محفلی که هنوز عطر مناجات و یاد شهدا در آن جاری است

یکی از مستمعین قدیمی دارالشفای حضرت زهرا(س) نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشینه و جایگاه این محفل در میان مجالس مذهبی کرمانشاه اظهار کرد: دارالشفا از هیئت‌های باسابقه و قدیمی شهر است که در یکی از محله‌های دارای بافت سنتی قرار گرفته و فضای آن همچنان حال‌وهوای معنوی خود را حفظ کرده است.

وی با بیان اینکه مداحان شناخته‌شده‌ای در سال‌های مختلف به این هیئت رفت‌وآمد داشته‌اند، افزود: از حاج منصور ارضی تا مداحان سرشناس کشوری در این مکان حضور داشته‌اند و دارالشفا برای سال‌های طولانی محل برگزاری مجالس اهل‌بیت(ع) و مناجات علاقه‌مندان بوده است.

این مستمع قدیمی با اشاره به پیوند دارالشفا با خاطرات شهدا تصریح کرد: این مکان محل مناجات و توسل بسیاری از شهدای انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس بوده و تصاویر و تمثال شهدا که در فضای حسینیه قرار دارد، حال‌وهوای خاصی به آن بخشیده است. هنوز هم قدیمی‌های مناجات کرمانشاه به اینجا می‌آیند و در همین فضا به اهل‌بیت(ع) متوسل می‌شوند.

وی ادامه داد: آنچه برای حاضران اهمیت دارد، حفظ همان فضای معنوی و صمیمیتی است که از سال‌های گذشته در این مکان وجود داشته و باعث شده ارتباط نسل‌های مختلف با دارالشفا همچنان برقرار بماند.

دارالشفای حضرت زهرا(س) امروز تنها یادگاری از روزهای دفاع مقدس نیست؛ این مکان نمونه‌ای از ظرفیت محافل مردمی در حفظ خاطرات تاریخی و انتقال فرهنگ ایثار و معنویت به نسل‌های بعدی است. تداوم نزدیک به نیم‌قرن فعالیت چنین مجموعه‌ای، ضرورت توجه به ثبت و مستندسازی خاطرات بانیان، خادمان، رزمندگان و خانواده‌های شهدا را دوچندان می‌کند. انتظار می‌رود دستگاه‌های فرهنگی و متولیان حفظ آثار دفاع مقدس در کرمانشاه، با حمایت کارشناسی و فراهم کردن زمینه ثبت روایت‌های شفاهی و اسناد این محفل، برای صیانت از چنین میراثی اقدام کنند؛ حمایتی که می‌تواند بدون خدشه به هویت مردمی و استقلال دارالشفا، زمینه آشنایی نسل جوان با بخشی از تاریخ معاصر و فرهنگ ایثار در کرمانشاه را فراهم سازد.