به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری النشره لبنان، ابراهیم الموسوی عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان تأکید کرد که تجربه‌ها ثابت کرده‌اند قدرت نظامی و برتری تسلیحاتی لزوماً به معنای توانایی برای پیروزی قاطع نیست.

وی با اشاره به تحولات نوار غزه در جنگ اخیر و مداخله گسترده آمریکا برای حمایت از اسرائیل از طریق اعزام ناوگان‌های جنگی، ایجاد پل هوایی و ارسال تسلیحات، گفت این تحولات ابعاد بن‌بستی را آشکار کرد که دشمن با آن روبه‌رو بوده و همچنان در فلسطین و لبنان با آن مواجه است؛ بن‌بستی که نتیجه پایداری، استقامت و فداکاری‌های مقاومت و جامعه حامی آن است.

موسوی تأکید کرد که مقاومت یکی از مؤلفه‌های جامعه و دولت است و افسران و نظامیان ارتش لبنان، برادران و فرزندان این سرزمین هستند و همگی در این مسیر ملی شریک به شمار می‌روند.

وی سه‌گانه «ارتش، ملت و مقاومت» را موفق‌ترین شعاری دانست که در گذشته مطرح بوده و همچنان هست و در آینده نیز باقی خواهد ماند.

موسوی تأکید کرد که نیروهای ملی‌گرایی که از مقاومت در برابر اشغالگری حمایت می‌کنند، در میان طوایف و مناطق مختلف لبنان حضور دارند و بخش گسترده‌ای از جامعه را تشکیل می‌دهند که اشغالگری اسرائیل را نمی‌پذیرند و در برابر آن سر تسلیم فرود نمی‌آورند.

موسوی همچنین از تعقیب قضایی افرادی که برای دفاع از لبنان، حاکمیت و کرامت آن اقدام به انتقال سلاح می‌کنند و صدور احکام قضایی علیه آنان انتقاد کرد و این اقدام را بالاترین رسوایی و ننگ دانست.

وی با اشاره به توقیف محموله سلاح حزب الله لبنان تأکید کرد که این افراد به‌جای آنکه تحت پیگرد قرار گیرند، شایسته ادای احترام و تجلیل هستند؛ چراکه برای دفاع از آنچه از میهن باقی مانده، جان خود را به خطر می‌اندازند.

موسوی این برخورد دوگانه را نشان‌دهنده فقدان صلاحیت ملی، اخلاقی و انسانی عوامل آن است و از مسئولان ذی‌ربط خواست در محاسبات و مواضع خود تجدیدنظر کنند و از پیگرد کسانی که در برابر دشمن اشغالگر از میهن دفاع می‌کنند، شرم داشته باشند.

حسین الحاج حسن، نماینده فراکسیون «بعلبک ـ هرمل» در پارلمان لبنان و از عناصر ارشد حزب الله لبنان نیز تأکید کرد که «برخی جریان‌های سیاسی در لبنان به دنبال متشنج کردن اوضاع هستند و تصور می‌کنند با این کار بار دیگر صلاحیت و وفاداری خود را به طرف‌های خارجی اثبات می‌کنند. اما اولویت اصلی ما در مقاومت، حفظ ثبات است و اولویت ما آرام‌سازی فضای داخلی است.

وی افزود که هرکس خواهان ثبات و آرامش در داخل کشور است، باید به دنبال نقاط مشترک و زمینه‌های توافق باشد، نه اینکه برای عمیق‌تر کردن شکاف‌ها و اختلاف‌ها تلاش کند. این وظیفه همه در لبنان است و تنها بر عهده یک طرف یا یک گروه خاص نیست.

وی گفت: «ما از همان ابتدا اعلام کردیم که مواد منفجره موجود در کامیونی که در ایست بازرسی ظهر البیدر متوقف شد، متعلق به مقاومت است؛ مقاومتی که در برابر دشمن صهیونیستی و تجاوزهای آن در تهدید امنیت کشور و تخریب هزاران خانه و مؤسسه در جنوب لبنان ایستادگی می‌کند.

آیا کسی علیه دشمنی که سرزمین ما را اشغال کرده است، شکایتی مطرح کرده؟ فرماندهان این دشمن بارها از جنوب لبنان و از داخل فلسطین اشغالی اعلام کرده‌اند که ارتش تروریستی آن‌ها نزدیک به ۶۰ روستای لبنانی را ویران کرده است. آن‌ها با استفاده از مواد منفجره‌ای که با کامیون‌های اسرائیلی وارد خاک ما کرده‌اند، کشورمان را ویران کرده و همچنان ویران می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه هیچ شکایتی علیه ویرانگری رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان از سوی دولت این کشور در محافل بین المللی ثبت نشده است، از رویکرد دولت در تعقیب قضایی مقاومت بله جرم دفاع از کشور در برابر جنایات رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و افزود: شرم‌آور است که به دشمنی با مقاومت روی می‌آورید و جوانان آن را به تهدید امنیت کشور متهم می‌کنید و در عین حال می‌گویید خواهان پایان دادن به خصومت با دشمنی هستید که روستاها و خانه‌های لبنانی‌ها را ویران می‌کند.

الحاج حسن گفت که هدف از مداخله آشکار آمریکا در روند فعالیت‌های قضایی ، بحرانی‌تر کردن اوضاع کشور و تسلیم شدن در برابر فشارهای آمریکا است که کاملاً با منافع لبنان در تضاد قرار دارد. همه ما باید نسبت به ادامه تسلیم شدن در برابر دیکته‌ها و فشارهای آمریکا هوشیار باشیم.

الحاج حسن در پایان تأکید کرد: مقاومت موضع خود را اعلام کرده و بارها آن را تکرار کرده است: اجازه نخواهیم داد اراده آمریکا در لبنان تحمیل شود. طرح‌های آمریکا در منطقه که بر توافق‌نامه‌های ابراهیم، صلح با دشمن و هموار کردن مسیر برای سلطه و سیطره اسرائیل استوارند، طرح‌هایی هستند که با آن‌ها مقابله کرده‌ایم و همچنان مقابله خواهیم کرد.