به گزارش خبرنگار مهر، صحبت‌های جواد نکونام سرمربی و حجت کریمی مدیرعامل باشگاه تراکتور تبریز در آستانه بازی با نفتچی ازبکستان از هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا بار دیگر ابهاماتی را درباره وضعیت مدیریتی و فنی سرخ‌ پوشان تبریزی ایجاد کرد.

نکونام در حالی پیش از دیدار آسیایی تراکتور اعلام کرد با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت‌ های بازیکنی، تمام تمرکز کادر فنی روی موفقیت در لیگ برتر است که حجت کریمی موضع متفاوتی اتخاذ کرد و تأکید داشت اولویت باشگاه، موفقیت در هر دو جام است.

مدیرعامل تراکتور حتی با اشاره به هزینه حدود ۴۰۰ میلیارد تومانی حضور این تیم در هشت مسابقه لیگ نخبگان آسیا، تأکید کرد باشگاه برای کسب نتیجه در این رقابت‌ ها هزینه کرده و انتظار دارد تیم در هر دو جبهه داخلی و آسیایی موفق باشد.

تفاوت آشکار در مواضع سرمربی و مدیرعامل در شرایطی اتفاق افتاده که پیگیری‌ های خبرنگار مهر از افزایش اختلافات درون باشگاه تراکتور حکایت دارد. برخلاف اظهارات علنی کریمی که هرگونه اولتیماتوم به نکونام را رد کرد، سرمربی تراکتور با اولتیماتومی جدی روبه‌رو شده و ادامه همکاری با او به نتایج پیش رو گره خورده است.

همچنین محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور نیز از نتایج کسب‌ شده توسط تیم رضایت ندارد و شرایط فنی سرخ‌ پوشان تبریزی را با حساسیت دنبال می‌ کند. همین مسئله باعث شده فشار برای تغییر شرایط تیم افزایش پیدا کند و نتایج مسابقات آینده اهمیت بیشتری برای کادر فنی داشته باشد.

قابل توجه اینکه کریمی در بخش دیگری از صحبت‌ هایش ضمن اعلام حمایت از نکونام، از پاسخ صریح به احتمال اولتیماتوم خود داری کرد و ترجیح داد درباره آینده سرمربی تیم اظهارنظر بیشتری نداشته باشد. به نظر می‌ رسد پشت مواضع آرام و حمایتی مدیران تراکتور در مصاحبه‌ های رسانه‌ ای، اختلاف‌ نظرهای جدی‌ تری درباره مسیر فنی تیم وجود دارد؛ اختلافاتی که نتایج مسابقات آینده می‌ تواند ابعاد تازه‌ ای از آن را آشکار کند.

حالا باید دید جواد نکونام می‌ تواند با عبور از مسابقات حساس پیش رو و کسب نتایج مورد انتظار زنوزی، جایگاه خود را روی نیمکت تراکتور حفظ کند و زمستان را در تبریز بگذراند یا اینکه پیش از بارش برف در این شهر، همکاری او با سرخپوشان تبریزی به پایان خواهد رسید؟