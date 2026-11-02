به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان صبح دوشنبه به خبرنگاران از صدور هشدار هواشناسی سطح زرد خبر داد و اظهار کرد: از روز سه‌شنبه تا شب پنج‌شنبه، در شهرستان‌های زابل، زهک، هامون، هیرمند، نیمروز، زاهدان، خاش، تفتان و میرجاوه، رگبار باران، رعدوبرق، تندبادهای شدید و لحظه‌ای و در برخی نقاط احتمال بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بیشترین تأثیر فعالیت این سامانه بارشی روز چهارشنبه خواهد بود و شهروندان باید توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

ملاشاهی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی گفت: شهروندان از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌های فصلی و انجام فعالیت‌های کوهنوردی در مناطق مرتفع به دلیل احتمال وقوع صاعقه خودداری کنند.

وی همچنین از دامداران خواست با اتخاذ تمهیدات لازم، برای جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از فعالیت این سامانه بارشی آمادگی داشته باشند.