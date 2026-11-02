به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «الکسی پوشکوف» عضو کمیته قانون اساسی شورای فدراسیون روسیه در پیامی در کانال تلگرامی خود با اشاره به ادامه ناآرامی‌ها در پاریس نوشت که همچنان کوکتل‌ مولوتف‌ها در این شهر منفجر می‌شوند.

وی با انتشار تصویری از حمله به دفتر نیروهای امنیتی در یکی از مناطق پاریس، افزود: امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه با وجود همه وعده‌های خود برای اقدام قاطعانه، همچنان نتوانسته است نظم را برقرار کند.

این سناتور روس در ادامه این پرسش را مطرح کرد که آیا ناتوانی ماکرون در مهار ناآرامی‌ها صرفاً ناشی از ناتوانی اوست یا اینکه رئیس‌جمهور فرانسه به دلایلی به ادامه اعتراضات خشونت‌آمیز علاقه‌مند است.

اعتراضات اخیر در فرانسه از اواسط سپتامبر ۲۰۲۶ (اواخر شهریور ۱۴۰۵) با محوریت مطالبات دانش‌آموزان درباره وضعیت مدارس و کمبود امکانات آموزشی آغاز شد و سپس با پیوستن گروه‌های معترض به افزایش هزینه‌های زندگی و مشکلات خدمات عمومی گسترش یافت. در تظاهرات سراسری ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر)، بنا بر آمار وزارت کشور فرانسه، حدود ۵۵۰ هزار نفر شرکت کردند. همچنین در راهپیمایی ۳۱ اکتبر (۹ آبان)، شمار شرکت‌کنندگان بنا بر اعلام مقام‌های رسمی حدود ۳۲۰ هزار نفر و به گفته برگزارکنندگان حدود ۵۰۰ هزار نفر بود. بیشتر راهپیمایی‌ها مسالمت‌آمیز برگزار شد، اما در برخی نقاط، از جمله پاریس، درگیری‌هایی میان معترضان و نیروهای امنیتی رخ داد.