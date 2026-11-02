جواد نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از روز دوشنبه ۱۱ آبان تا پنجشنبه ۱۴ آبان، با عبور امواج ناپایدار از جو منطقه، در برخی ساعات افزایش ابر، افزایش سرعت وزش باد و بارش پراکنده در استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روز چهارشنبه با تقویت ناپایداری‌های جوی، وزش باد شدید لحظه‌ای، گردوخاک و به‌ویژه در مناطق شرقی استان رگبار و رعدوبرق رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: شهرستان‌های نهبندان، سربیشه، زیرکوه، درمیان و قائنات از مناطق مستعد وقوع رگبار و رعدوبرق هستند و در نوار شرقی استان نیز احتمال وقوع رواناب در مناطق کوهپایه‌ای و مستعد، بارش تگرگ و برخورد صاعقه وجود دارد.

نخعی با اشاره به سطح هشدار هواشناسی بیان کرد: برای شهرستان‌های نهبندان، سربیشه، زیرکوه و درمیان در روز چهارشنبه هشدار سطح نارنجی صادر شده و در سایر مناطق استان نیز هشدار سطح زرد برقرار است.

مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی

وی درباره مناطق تحت تأثیر این سامانه گفت: روز دوشنبه شهرستان‌های اسدیه، خوسف، سرایان، فردوس، عشق‌آباد، بشرویه، قائنات، سربیشه و بیرجند تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی افزود: روز سه‌شنبه نیز مناطق عشق‌آباد، بشرویه، طبس، خوسف، نهبندان و سربیشه شاهد فعالیت این سامانه خواهند بود.

نخعی ادامه داد: روز چهارشنبه علاوه بر نهبندان، سربیشه، زیرکوه، حاجی‌آباد، زهان و قائنات، شهرستان‌های بیرجند، خوسف، سرایان، فردوس، بشرویه، عشق‌آباد و طبس نیز تحت تأثیر ناپایداری‌های جوی قرار می‌گیرند.

وی بیان کرد: روز پنجشنبه نیز شهرستان‌های سرایان، بیرجند، خوسف، سربیشه، اسدیه، نهبندان و قائنات در محدوده فعالیت سامانه بارشی خواهند بود.

احتمال آبگرفتگی و اختلال در تردد محورهای مواصلاتی

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی درباره پیامدهای فعالیت این سامانه هشدار داد و گفت: احتمال خسارت به بخش کشاورزی، آبگرفتگی و لغزندگی محورها، وقوع رواناب در نواحی شرقی استان طی روز چهارشنبه و کاهش دید ناشی از مه، به‌ویژه در محورهای مواصلاتی شرق استان وجود دارد.

نخعی وزش باد شدید موقتی و احتمال برخورد صاعقه را از دیگر مخاطرات این سامانه برشمرد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی اظهار کرد: انتقال محصولات برداشت‌شده به مکان‌های مسقف و مناسب، پاکسازی آبراهه‌ها و لایروبی کانال‌ها و ترمیم بندسارها در صورت نیاز از جمله اقدامات ضروری در این مدت است.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی افزود: شهروندان باید قوانین رانندگی را رعایت کرده و از توقف و اسکان در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها، به‌ویژه در روز چهارشنبه، خودداری کنند.

نخعی همچنین بر احتیاط در سفرهای برون‌شهری، فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی تأکید کرد و گفت: اطمینان از استحکام سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی نیز ضروری است.