افشین یگانه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته پدافند غیرعامل، مانورهای آموزشی و عملیاتی با هدف ارتقای سطح آمادگی دانش‌آموزان در مواجهه با حوادث و شرایط اضطراری، در مدارس منتخب شهرستان‌های استان کرمانشاه برگزار شد.

وی با اشاره به سناریوهای پیش‌بینی‌شده در این مانورها افزود: آمادگی در برابر حملات هوایی و بمباران جنگی، زلزله و سایر حوادث و مخاطرات احتمالی از جمله محورهای این برنامه‌ها بود که با مشارکت امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر به اجرا درآمد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با بیان اینکه آموزش و تمرین عملی دو مؤلفه مهم در افزایش آمادگی هنگام وقوع حوادث هستند، تصریح کرد: در جریان این مانورها، دانش‌آموزان با اصول پناه‌گیری صحیح، حفظ خونسردی، تخلیه اضطراری، خودامدادی و دگرامدادی و همچنین مبانی کمک‌های اولیه آشنا شدند.

یگانه ادامه داد: هدف از اجرای این برنامه‌ها آن است که دانش‌آموزان در زمان وقوع حوادث، متناسب با شرایط پیش‌آمده واکنشی صحیح و آگاهانه داشته باشند و بتوانند از مهارت‌های آموخته‌شده برای حفظ ایمنی خود و کمک به دیگران استفاده کنند.

مدارس؛ بستر ترویج فرهنگ ایمنی و تاب‌آوری

وی با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی در محیط‌های آموزشی گفت: مدارس یکی از بسترهای مهم برای ترویج آموزش‌های همگانی هستند و آشنایی دانش‌آموزان با اصول ایمنی و شیوه‌های صحیح مواجهه با مخاطرات، علاوه بر افزایش آمادگی فردی، می‌تواند به انتقال این آگاهی‌ها به خانواده‌ها و تقویت تاب‌آوری جامعه کمک کند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این جمعیت با بهره‌گیری از ظرفیت امدادگران، نجاتگران و مربیان خود، توسعه آموزش‌های همگانی و ارتقای آمادگی اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه دانش‌آموزان، را دنبال می‌کند تا افراد در شرایط اضطراری از آگاهی و مهارت لازم برای حفظ ایمنی خود و کمک به دیگران برخوردار باشند.