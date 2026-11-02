به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن‌زاده اظهار کرد: دانشگاه محقق اردبیلی در چارچوب مأموریت‌های علمی و مسئولیت اجتماعی خود، آمادگی دارد با هر فرد یا مجموعه‌ای که دغدغه توسعه علم، فناوری و نوآوری را دارد، وارد مذاکره شده و متناسب با ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری، تفاهم‌نامه مشترک منعقد کند.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های پژوهشی، حمایت از طرح‌های تحقیقاتی، تجاری‌سازی دستاوردهای علمی، تقویت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و پشتیبانی از ایده‌های نوآورانه، مشارکت در ساخت خوابگاه، تهیه و تجهیز امکانات و آزمایشگاه ها و ... از جمله عرصه‌هایی است که امکان تعریف همکاری مشترک در آنها وجود دارد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه حمایت از علم و فناوری نباید به نهادهای تخصصی و مجموعه‌های دانشگاهی محدود شود، تصریح کرد: هر شخص حقیقی یا حقوقی که تمایل دارد بخشی از ظرفیت، منابع، تخصص یا امکانات خود را در مسیر پیشرفت علمی و فناورانه به کار گیرد، می‌تواند پیشنهاد همکاری خود را ارائه دهد.

حسن‌زاده ادامه داد: رویکرد ما در این زمینه، تبدیل ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی به فرصت‌های اثربخش برای تولید دانش، حل مسائل جامعه و توسعه فناوری است و بر همین اساس، دانشگاه آمادگی دارد متناسب با پیشنهادهای ارائه‌شده، سازوکارهای اجرایی و حقوقی همکاری را طراحی و زمینه انعقاد تفاهم‌نامه را فراهم کند.

وی با دعوت از عموم علاقه‌مندان به حمایت از علم و فناوری خاطرنشان کرد: دانشگاه محقق اردبیلی متعلق به جامعه است و توسعه علمی و فناوری در آن می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت همه‌جانبه منطقه باشد؛ از این رو، از تمامی افرادی که برای آینده علمی و فناورانه جامعه دغدغه دارند دعوت می‌کنیم با دانشگاه ارتباط برقرار کنند و درهای دانشگاه برای تعریف همکاری‌های هدفمند، مؤثر و پایدار به روی حامیان علم و فناوری باز است