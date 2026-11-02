خبرگزاری مهر- گروه استانها- مهدی بخشی سورکی: توسعه شهری قم در سال‌های اخیر، به‌ویژه با اجرای طرح‌های گسترده مسکن، افزایش مهاجرت و جمعیت، ضرورت توجه به زیرساخت‌های آموزشی را بیش از گذشته نمایان کرده است.



در استانی که هم‌زمان با گسترش محدوده‌های سکونتی، با افزایش تقاضا برای خدمات عمومی مواجه است، مدرسه‌سازی دیگر صرفاً یک اقدام عمرانی نیست، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه‌ریزی برای آینده شهر و تأمین حقوق آموزشی نسل جدید به شمار می‌رود.



فضای آموزشی قم با وجود اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر، همچنان با چالش‌هایی از جمله پایین‌بودن سرانه فضای آموزشی نسبت به میانگین کشوری، تراکم دانش‌آموزان در برخی مدارس، فرسودگی بخشی از ساختمان‌های آموزشی و ضرورت احداث مدارس جدید در مناطق در حال توسعه روبه‌رو است.



ارتقای جایگاه استان از رتبه بیست‌ونهم به بیست‌وپنجم کشور در شاخص سرانه فضای آموزشی، اگرچه نشانه‌ای از بهبود شرایط است، اما به معنای برطرف‌شدن فاصله موجود و پاسخگویی کامل به نیازهای جمعیتی نیست.



یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر آینده آموزش در قم، توسعه طرح‌های مسکن است و احداث بیش از ۹۰ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن، به‌ویژه در سایت‌های جدید، جمعیت قابل توجهی را به مناطق مختلف استان اضافه خواهد کرد و به‌طور طبیعی نیاز به مدرسه، کلاس درس و سایر امکانات آموزشی را افزایش می‌دهد.



برآورد نیاز به حدود ۲ هزار کلاس درس برای پاسخگویی به جمعیت ساکن در این واحدها، نشان می‌دهد که تأمین زیرساخت‌های آموزشی باید هم‌زمان با اجرای پروژه‌های مسکن پیش برود چراکه تأخیر در احداث مدارس می‌تواند در آینده به افزایش تراکم کلاس‌ها و دشوارترشدن دسترسی دانش‌آموزان به فضای آموزشی مناسب منجر شود.



در کنار این چالش‌ها، فرسودگی بخشی از مدارس نیز مسئله‌ای جدی است و امروز حدود ۲۰ درصد فضاهای آموزشی کشور و استان قم به تخریب و بازسازی نیاز دارند، موضوعی که ضرورت توجه هم‌زمان به ساخت مدارس جدید، مقاوم‌سازی ساختمان‌های موجود و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را برجسته می‌کند.



از سوی دیگر، تراکم بالای دانش‌آموزان در برخی کلاس‌های درس، یکی از موانع بهبود کیفیت محیط آموزشی است و کاهش تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌ها بدون افزایش ظرفیت فیزیکی مدارس امکان‌پذیر نخواهد بود.



در چنین شرایطی، نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم، فرصتی برای تسریع روند مدرسه‌سازی و کاهش فاصله مناطق مختلف از امکانات آموزشی استاندارد به شمار می‌رود.



در قم نیز اجرای ۷۹ پروژه آموزشی با ظرفیت حدود ۸۰۰ کلاس درس و زیربنای بیش از ۱۷۵ هزار مترمربع در چارچوب این نهضت هدف‌گذاری شده است.



تکمیل بخشی از این طرح‌ها و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از پروژه‌های دیگر، نشان‌دهنده تلاش برای افزایش ظرفیت مدارس استان است، اما گستردگی نیازها ایجاب می‌کند این اقدامات با تأمین اعتبار و برنامه‌ریزی بلندمدت همراه باشد.



در این میان، مشارکت خیران مدرسه‌ساز و استفاده از ظرفیت‌های مردمی اهمیت ویژه‌ای دارد چرا که تجربه مدرسه‌سازی در کشور نشان داده است که دولت به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازهای زیرساختی آموزش‌وپرورش باشد و همراهی خیران، نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند روند تأمین فضاهای آموزشی را شتاب ببخشد.



با این حال، مشارکت مردمی نباید جایگزین مسئولیت دستگاه‌های دولتی در تأمین منابع و اجرای تعهدات قانونی شود و تأمین سهم اعتبارات مرتبط با ساخت مدارس در سایت‌های نهضت ملی مسکن، استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها و اختصاص منابع پایدار به پروژه‌های آموزشی از جمله موضوعاتی است که در این مسیر اهمیت دارد.



در مجموع، مسئله فضای آموزشی قم را باید در پیوند میان رشد جمعیت، توسعه مسکن، فرسودگی مدارس، تراکم دانش‌آموزی، محدودیت منابع مالی و ضرورت تحقق عدالت آموزشی بررسی کرد.



برای بررسی دقیق‌تر ابعاد این موضوع، از میزان کمبود فضاهای آموزشی و وضعیت پروژه‌های در دست اجرا تا چالش‌های تأمین اعتبار، سهم خیران، نیاز سایت‌های نهضت ملی مسکن و برنامه‌های نوسازی مدارس، پای صحبت احمدرضا اجتهادی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم نشسته‌ایم تا تصویری روشن‌تر از وضعیت کنونی و چشم‌انداز توسعه فضاهای آموزشی در این استان ارائه شود.

قم برای جبران کمبود فضای آموزشی به ۲ هزار کلاس درس نیاز دارد



به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا اجتهادی با تشریح آخرین وضعیت توسعه فضاهای آموزشی استان قم اظهار کرد: در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی، احداث ۷۹ پروژه آموزشی با ظرفیت ۸۰۰ کلاس درس و زیربنای بیش از ۱۷۵ هزار مترمربع در دستور کار قرار گرفته است که اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در افزایش ظرفیت آموزشی استان خواهد داشت.



وی افزود: از مجموع پروژه‌های پیش‌بینی‌شده، ۲۴ پروژه در سال ۱۴۰۴ تکمیل و به آموزش‌وپرورش تحویل داده شد و بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، ۲۵ پروژه دیگر نیز در سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.



مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم با اشاره به سهم طرح‌های مسکن در برنامه‌های مدرسه‌سازی بیان کرد: از مجموع ۸۰۰ کلاس درس پیش‌بینی‌شده، احداث ۴۰۰ کلاس به سایت‌های مختلف نهضت ملی مسکن اختصاص یافته است، با این حال نیاز واقعی این سایت‌ها به فضاهای آموزشی بسیار بیشتر بوده و برآوردها از ضرورت ساخت حدود ۲ هزار کلاس درس برای پاسخگویی به نیاز جمعیتی بیش از ۹۰ هزار واحد مسکونی حکایت دارد.



اجتهادی با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های آموزشی باید متناسب با روند گسترش شهر و افزایش جمعیت دنبال شود، اظهار کرد: احداث این تعداد واحد مسکونی و افزایش مهاجرپذیری استان، ظرفیت جمعیتی قم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و لازم است تأمین فضاهای آموزشی هم‌زمان با اجرای طرح‌های مسکن مورد توجه قرار گیرد.



وی ادامه داد: با وجود ارتقای جایگاه قم در شاخص سرانه فضای آموزشی از رتبه بیست‌ونهم به بیست‌وپنجم کشور، هنوز فاصله استان با میانگین کشوری وجود دارد و به همین دلیل افزایش سرانه آموزشی و کاهش تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌های درس باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.



تأمین اعتبار، شرط تحقق برنامه‌های مدرسه‌سازی است



مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی طرح‌های عمرانی عنوان کرد: استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا منابع لازم برای اجرای پروژه‌های زیربنایی از جمله ساخت مدارس فراهم شود.



اجتهادی افزود: بر اساس الزامات قانونی، ۵۰ درصد اعتبارات مورد نیاز برای احداث مدارس در سایت‌های نهضت ملی مسکن باید از سوی سازمان ملی زمین و مسکن و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها تأمین شود و تحقق این موضوع نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های مدرسه‌سازی دارد.



وی با تأکید بر لزوم ایفای تعهدات دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌شده مستلزم بهره‌گیری از منابع قانونی و ظرفیت‌های موجود برای تأمین هزینه‌های ساخت و توسعه فضاهای آموزشی است.



مدیرکل نوسازی مدارس استان قم همچنین با اشاره به وضعیت ساختمان‌های آموزشی فرسوده اظهار کرد: حدود ۲۰ درصد فضاهای آموزشی کشور و استان قم به تخریب و بازسازی نیاز دارند و این موضوع ضرورت استمرار برنامه‌های نوسازی مدارس را نشان می‌دهد.



وی کاهش تراکم دانش‌آموزان و بهبود شرایط تحصیل را از معیارهای مهم در تعیین اولویت پروژه‌های بازسازی دانست و افزود: در تخصیص منابع و اجرای طرح‌های نوسازی، وضعیت فیزیکی مدارس و نیازهای آموزشی مناطق مختلف استان مورد توجه قرار می‌گیرد.

تمام مدارس آسیب‌دیده پیش از آغاز سال تحصیلی ترمیم شدند

اجتهادی در ادامه به خسارات واردشده به فضاهای آموزشی استان در جریان جنگ ۴۰ روزه اشاره کرد و گفت: در این مدت ۱۰ مدرسه دولتی و غیردولتی قم دچار آسیب شدند که با مشارکت مردم، خیران و مسئولان استان، عملیات ترمیم تمامی این واحدهای آموزشی پیش از آغاز سال تحصیلی جدید به پایان رسید.



وی افزود: با تکمیل اقدامات انجام‌شده، هر ۱۰ مدرسه آسیب‌دیده مجدداً به چرخه تعلیم و تربیت بازگشتند و امکان ادامه فعالیت آموزشی در آن‌ها فراهم شد.



مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم همچنین با اشاره به تداوم فعالیت کارگاه‌های عمرانی در شرایط دشوار بیان کرد: با وجود حوادث و آسیب‌های ناشی از جنگ ۴۰ روزه، روند اجرای پروژه‌های آموزشی متوقف نشد و بیش از ۵۰ کارگاه ساخت فضاهای آموزشی در استان تنها سه روز پس از آغاز جنگ فعالیت خود را از سر گرفتند.



خیران، سفیران توسعه عدالت آموزشی باشند



اجتهادی با اشاره به اهمیت مشارکت‌های مردمی در تأمین نیازهای آموزش‌وپرورش اظهار کرد: هدف اصلی بیست‌وهشتمین جشنواره خیران مدرسه‌ساز استان قم، تجلیل از افرادی است که طی یک سال گذشته در ساخت، توسعه و تجهیز مدارس مشارکت داشته‌اند.



وی افزود: خیران مدرسه‌ساز علاوه بر نقش مستقیم در احداث و تجهیز فضاهای آموزشی، می‌توانند با ایفای نقش سفیران مدرسه‌سازی، افراد و مجموعه‌های جدیدی را به این عرصه دعوت کنند و زمینه گسترش مشارکت‌های اجتماعی را فراهم آورند.



مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم با قدردانی از همراهی اصحاب رسانه در انعکاس نیازهای حوزه آموزش بیان کرد: اطلاع‌رسانی دقیق درباره کمبودهای آموزشی و تبیین ضرورت مدرسه‌سازی از ظرفیت‌های مؤثر برای جلب مشارکت عمومی است.



وی تداوم نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم را از رویکردهای محوری دولت چهاردهم دانست و تأکید کرد: تحقق اهداف این برنامه به همراهی خیران، فعالان اجتماعی و ظرفیت‌های مردمی نیاز دارد.



اجتهادی همچنین نقش گروه‌های مرجع در آگاهی‌بخشی عمومی را مورد توجه قرار داد و گفت: ائمه جمعه و جماعات و فعالان عرصه منبر، وعظ و مدح می‌توانند با تشریح نیازهای آموزشی استان، ضرورت احداث مدارس جدید و کاهش تراکم کلاس‌ها را برای اقشار مختلف جامعه تبیین کنند.

مدارس جدید به کانون فرهنگی محلات تبدیل می‌شوند

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم در بخش دیگری از سخنان خود به رویکردهای جدید در طراحی مدارس پرداخت و اظهار کرد: در برنامه‌های احداث فضاهای آموزشی، علاوه بر تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان، ایجاد منابع درآمدی پایدار و تقویت کارکردهای فرهنگی مدارس نیز مورد توجه قرار گرفته است.



وی افزود: پیش‌بینی فضاهای تجاری در مجاورت مدارس و نصب سامانه‌های تولید برق خورشیدی بر بام ساختمان‌های آموزشی از جمله راهکارهایی است که برای ایجاد درآمد پایدار و افزایش توان اقتصادی این مجموعه‌ها دنبال می‌شود.



اجتهادی با اشاره به اهمیت کاهش دغدغه‌های مالی مدارس بیان کرد: برخورداری از منابع درآمدی پایدار می‌تواند بخشی از نیازهای جاری مجموعه‌های آموزشی را تأمین کند و زمینه تمرکز بیشتر مدیران و کارکنان بر ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی را فراهم آورد.



وی همچنین با تأکید بر جایگاه فضاهای فرهنگی در طراحی مدارس جدید اظهار کرد: در مدارس تازه‌احداث استان، فضای قابل توجهی به نمازخانه اختصاص یافته و جانمایی این بخش‌ها به‌گونه‌ای انجام شده است که امکان استفاده اهالی محله از آن‌ها در ساعات خارج از فعالیت آموزشی نیز وجود داشته باشد.



مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم خاطرنشان کرد: نمازخانه‌های مدارس می‌توانند در زمان‌های غیرآموزشی به‌عنوان هسته‌های فرهنگی محلات مورد استفاده قرار گیرند و زمینه بهره‌مندی ساکنان از ظرفیت‌های فرهنگی این فضاها را فراهم کنند.