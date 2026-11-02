به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ همایش روز جهانی غذا با شعار ۲۰۲۶ «نوآوری امروز، تغذیه فردا» در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در حال برگزاری است.

علی عبدالعلی‌زاده، مشاور رئیس جمهور و نماینده ویژه در اقتصاد دریامحور در سخنرانی خود با اشاره به آمارهای رشد جمعیت جهان و رسیدن آن به بیش از ۸.۳ میلیارد نفر و پیش‌بینی عبور از مرز ۹ میلیارد نفر در سال‌های آتی، چالش تأمین غذا برای نسل‌های آینده را یکی از مسائل کلیدی بشر دانست.

وی با اشاره به بحث‌های پیرامون ظرفیت جمعیتی ایران گفت: فارغ از گمانه‌زنی‌های مختلف درباره ظرفیت زیستی کشور، پیام اصلی این اعداد آن است که ظرفیت زیست‌محیطی کره زمین محدود است و برای پاسخگویی به نیاز جمعیت رو به رشد جهان، باید به نوآوری در بهره‌برداری از منابع روی آورد.

مشاور رئیس‌جمهور با انتقاد از فشار بیش از حد بر منابع محدود خاک و آب شیرین برای تولید محصولاتی نظیر گندم و برنج، تصریح کرد: چرا باید گندم و برنج را با آب شیرین بکاریم؟ خوشبختانه با تلاش پژوهشگران و دانشگاه‌های کشور، دستاوردهای چشمگیری در زمینه شورورزی حاصل شده است؛ از جمله تولید گندم با آب و خاک شور در اراضی شور دریاچه ارومیه که به رکوردهای بالایی در هکتار دست یافته است، و همچنین تحقیقات موفق دانشگاه تهران در زمینه شالیکاری با آب شور که امسال وارد فاز تولید انبوه خواهد شد.