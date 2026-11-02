به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع یک فقره درگیری مسلحانه در محور ارتباطی دهدز به سادات حسینی، رئیس اداره آب شهرستان دزپارت بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد.

فرهاد بنایی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: مقارن ساعت ۱۹:۴۰ شامگاه گذشته، مرحوم امید موزرمی(رئیس اداره آب شهرستان) برای انجام امورات شخصی خود در محور مذکور حضور یافته بود که در تاریکی شب به یک دستگاه خودروی سواری زانتیا با رنگ نوک‌مدادی مشکوک می‌شود.

وی افزود: پس از این مظنون‌شدن، میان مقتول و سرنشینان خودرو درگیری رخ می‌دهد که در جریان این نزاع، یکی از سرنشینان خودرو با استفاده از سلاح گرم اقدام به تیراندازی مستقیم کرده و گلوله به ناحیه گردن مقتول اصابت می‌کند.

رئیس دادگاه عمومی دزپارت با اشاره به روند انتقال مصدوم به مرکز درمانی بیان کرد: مقتول پس از وقوع حادثه، موضوع را به بستگان خود اطلاع داده و بلافاصله به بیمارستان شهدای ایذه منتقل می‌شود اما متاسفانه با وجود تلاش‌های کادر درمان، به دلیل شدت جراحات وارده، حدود ساعت ۲:۳۰ بامداد جان خود را از دست می‌دهد.

بنایی در خصوص نحوه شناسایی متهم تصریح کرد: بلافاصله پس از وصول گزارش در ساعت ۲۱:۴۰، مقام قضایی به همراه عوامل انتظامی در محل حاضر شد و بررسی‌های میدانی کلید خورد. با رصد اطلاعاتی و بازبینی دقیق تصاویر دوربین‌های مداربسته اصناف و اماکن مسیر منتهی به محل حادثه، هویت متهم (سرنشین خودروی زانتیا) محرز شد.

وی با تاکید بر خط قرمز دستگاه قضایی در برخورد قاطع، سریع و بدون اغماض با جرائم خشن و مخلان نظم و امنیت عمومی بیان کرد: دستورات قضایی لازم برای جلب و بازداشت فوری متهم صادر شده و پرونده در شعبه مربوطه در حال رسیدگی فوق‌العاده است؛ گزارش‌های تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.