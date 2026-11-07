محمد سراج در گفتگو با خبرنگار مهر و در واکنش به بیانات اخیر فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح مبنی بر اینکه هر سطح و نوعی از تهدید باید با پاسخ فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی روبرو شود، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با دشمنی مواجه است که رفتاری جنایتکارانه دارد و به هیچ منطق و قاعده‌ای پایبند نیست؛ دشمنی که همچنان بر سیاست‌های ظالمانه خود اصرار می‌ورزد.

ایران راهبرد پاسخگویی فراتر از مرزهای منطقه را دنبال می‌کند

وی با اشاره به مواضع رهبر شهید انقلاب پیش از وقوع جنگ رمضان، افزود: ایشان در آن مقطع تصریح کردند که در صورت وقوع جنگ، پاسخ ایران صرفاً به یک نقطه یا محدوده جغرافیایی مشخص محدود نخواهد شد، بلکه ابعاد منطقه‌ای خواهد داشت. آنچه در عمل نیز رخ داد، نشان داد جمهوری اسلامی ایران در برابر هر نقطه‌ای که هدف حمله قرار گرفت، واکنش نشان داد. اکنون نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر پاسخگویی بدون محدودیت جغرافیایی، بر راهبرد مهمی تأکید دارند.

سراج با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، تصریح کرد: ایران از گستره جغرافیایی و ظرفیت‌های متنوعی برخوردار است و سرپنجه‌ها و توانمندی‌های فراوانی در اختیار دارد. این ظرفیت‌ها به کشور امکان می‌دهد که حتی اگر از خارج از منطقه خودمان برای مثال از قاره اروپا، مورد تعرض قرار گیرد، بتواند در همان جغرافیا پاسخ متناسب ارائه کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در چنین شرایطی، موضوع دیگر صرفاً به منطقه محدود نمی‌ماند و ابعاد آن از چارچوب جغرافیای منطقه‌ای فراتر می‌رود و به عرصه‌های خارج از منطقه نیز کشیده می‌شود.

زیرساخت‌های ارتباطی طرف مقابل را هدف قرار می‌دهیم

وی با اشاره به بخشی از توانمندی‌های ایران در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، گفت: یکی از ظرفیت‌هایی که می‌توان در این زمینه مورد توجه قرار داد، امکان تأثیرگذاری بر ارتباطات و زیرساخت‌های ارتباطی طرف مقابل است. آنان بدانند که شبکه فیبر نوری جهانی از تنگه هرمز عبور می‌کند و اگر آنان به ایران تعرضی در این زمینه کنند، ما هم دنیای آنان را تاریک خواهیم کرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: اگر ارتباطات آن‌ها قطع شود، عملاً بخش‌هایی از فعالیت‌هایشان ناکارآمد خواهد شد. تصور اینکه همه ارتباطات صرفاً از طریق ماهواره انجام می‌شود، صحیح نیست، چراکه بخش عمده‌ای از ارتباطات بر بستر شبکه فیبر نوری صورت می‌گیرد.

سراج خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، عناصر فداکار و نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی ایران در نقاط مختلف جهان حضور دارند و این ظرفیت نیز می‌تواند امکان اقدام به‌موقع در برابر جنایتکاران را فراهم کند.

ایران برای مقابله با تهدیدها محدودیتی قائل نیست

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بنابراین، ما محدودیت‌هایی را که طرف مقابل در محاسبات ذهنی خود برای ایران در نظر گرفته است، نداریم و در حوزه‌های مختلف، دست باز و ظرفیت‌های کافی برای مواجهه با تهدیدات در اختیار داریم. اگر قرار باشد جمهوری اسلامی ایران متحمل خسارت شود، قطعاً طرف مقابل نیز با خسارت‌های بیشتری روبرو خواهد شد.

وی در بخش پایانی سخنان خود خطاب به کشورهای اروپایی و آمریکا گفت: شما تاکنون با غارت منابع کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای جنوبی، امور خود را اداره کرده‌اید، اما امروز به واسطه انقلاب اسلامی، ملت‌ها بیدار شده‌اند و در برابر غارت منابع و منافع خود ایستاده‌اند. راه چاره این است که به عقلانیت بازگردید و رفتاری انسانی در پیش بگیرید.