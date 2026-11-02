به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲؛ محمدجواد خسروی با اشاره به برگزاری آیین گرامیداشت یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید جنگ ۱۲ روزه، همزمان با روز دانش‌آموز، در روزهای ۱۲ و ۱۳ آبان‌ماه در بوستان چیتگر، اظهار داشت: عملیات کاشت نهال در روز نخست این آیین آغاز خواهد شد.

وی افزود: کاشت این نهال‌ها با هدف تقویت پوشش گیاهی، توسعه فضای سبز و کمک به روند احیای بوستان جنگلی چیتگر انجام می‌شود و در ادامه اقدامات مدیریت شهری برای بهبود شرایط زیست‌محیطی و حفظ این سرمایه طبیعی قرار دارد.

خسروی با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان و همراهی سمن‌ها و انجمن‌های فعال محیط‌زیستی در این مسیر، خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه با بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت شهروندان دنبال می‌شود تا روند کاشت و نگهداشت نهال‌ها با همراهی و نظارت مستمر تداوم یابد.

گفتنی است، علاقه‌مندان و شهروندان برای آگاهی از روند اجرای طرح «نونهال» و چگونگی مشارکت در برنامه‌های کاشت و نگهداشت نهال‌های بوستان جنگلی چیتگر می‌توانند از طریق پلتفرم بله با شماره ۰۹۹۰۹۱۵۴۰۴۳ در ارتباط باشند.