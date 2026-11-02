به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی صبح دوشنبه در نشست شورای اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در شهرستان نور، کمبود نیروی انسانی، محدودیت اعتبارات و کمبود امکانات اداری را از مهم‌ترین مشکلات شهرستان‌ها عنوان کرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط و نیازهای متفاوت ادارات شهرستانی اظهار کرد: تداوم این مشکلات می‌تواند بر انگیزه و رضایت شغلی کارکنان تأثیر بگذارد و لازم است برای رفع موانع موجود، راهکارهای اجرایی و عملیاتی ارائه شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با بیان اینکه جلسات شورای اداری باید به تصمیم‌سازی و حل مشکلات منجر شود، افزود: طرح چالش‌ها به‌تنهایی کافی نیست و مدیران باید در کنار بیان مسائل، پیشنهادهای مشخصی برای برطرف کردن آن‌ها ارائه کنند.

حسینی‌شیروانی همچنین با اشاره به تغییرات طرح کالابرگ گفت: بر اساس پایش‌های اولیه، اعتبار کالابرگ برخی مشمولان از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و در مقابل، گروهی از خانوارها ممکن است از فهرست دریافت‌کنندگان خارج شوند.

وی با بیان اینکه حدود ۲۰ میلیون نفر در گروه‌های درآمدی متوسط قرار دارند، افزود: بخشی از بازنشستگان نیز ممکن است مشمول تغییرات دهک‌بندی شوند؛ زیرا در ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوار، علاوه بر حقوق بازنشستگی، درآمد و دارایی سایر اعضای خانوار نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با تأکید بر ضرورت آمادگی ادارات شهرستانی برای پاسخگویی به مردم تصریح کرد: با توجه به شارژ کالابرگ در پانزدهم هر ماه، احتمال افزایش مراجعات و پرسش‌های مردمی پس از مشخص شدن وضعیت اعتبار خانوارها وجود دارد و اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق در این زمینه ضروری است.

حسینی‌شیروانی در ادامه، تجهیز و بهبود فضای ادارات را از الزامات ارتقای کیفیت خدمات دانست و گفت: تکریم ارباب‌رجوع تنها به برخورد محترمانه محدود نمی‌شود، بلکه فراهم کردن امکانات مناسب و محیط مطلوب برای ارائه خدمات نیز بخشی از تکریم واقعی مردم است.

وی با قدردانی از تلاش و پاکدستی کارکنان، سلامت اداری، تقویت انگیزه نیروی انسانی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی را از عوامل مؤثر در بهبود عملکرد مجموعه برشمرد و بر ضرورت استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی برای حل مشکلات شهرستان‌ها تأکید کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران خاطرنشان کرد: هدف اصلی مجموعه باید تسهیل امور مردم، رفع موانع اداری و ارائه خدمات مؤثرتر به جامعه باشد.