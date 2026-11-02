به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، نشست خبری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان با حضور مسئولان این رویداد برگزار شد و تازه‌ترین جزئیات مربوط به روند برگزاری، تعداد شرکت‌کنندگان، شیوه داوری و برنامه‌های جانبی مسابقات تشریح شد.

نیلی، رئیس هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان، در این نشست با اشاره به تجربه دوره گذشته گفت: یکی از ویژگی‌های مهم این مسابقات، برخورداری از مخاطب مشخص و کانونی است و از دوره قبل تلاش شد با تأکید بر رویکرد «مسجد، پایگاه قرآن»، ساختار مسابقات به صورت گروهی طراحی شود.

مسابقات در قالب گروه‌های شش‌نفره برگزار شد

وی اظهار کرد: از دوره گذشته مسابقات به شکل گروهی و با گروه‌های شش‌نفره برگزار شد. طبیعی بود که نخستین تجربه اجرای این مدل با برخی آسیب‌ها و مشکلات همراه باشد، به همین دلیل پس از پایان دوره گذشته، جلسه آسیب‌شناسی با حضور داوران و مسئولان استانی برگزار شد و نقاط قوت و ضعف مسابقات مورد بررسی قرار گرفت.

نیلی افزود: پس از این مرحله، جلسات شورای سیاست‌گذاری دوره هجدهم آغاز شد و فراخوان جدید نیز با مشارکت استان‌ها و با در نظر گرفتن نتایج آسیب‌شناسی دوره قبل تدوین و منتشر شد.

رشد ۳۵ درصدی شرکت‌کنندگان

رئیس هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان با اشاره به آمار مشارکت در این دوره گفت: امسال بیش از ۱۶ هزار نفر در مسابقات حضور داشتند که در قالب بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ گروه در مراحل استانی و نیمه‌نهایی رقابت کردند.

وی ادامه داد: در مرحله نهایی، ۴۰ گروه متشکل از ۲۸۰ نفر به رقابت خواهند پرداخت و این مرحله در شهر همدان برگزار می‌شود.

نیلی با بیان اینکه تعداد شرکت‌کنندگان امسال نسبت به دوره گذشته افزایش قابل توجهی داشته است، گفت: میزان حضور در این دوره حدود ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته که برای برگزارکنندگان نیز قابل توجه است.

اضافه شدن بخش‌های هنری به مسابقات

وی یکی از ویژگی‌های این دوره را توجه بیشتر به فعالیت‌های هنری در کنار مسابقات قرآنی عنوان کرد و گفت: در کنار رقابت‌های اصلی، رویدادهای هنری نیز تعریف شده‌اند تا اعضای گروه‌ها بتوانند در قالب‌های مختلف هنری به مفاهیم قرآنی بپردازند.

به گفته نیلی، تواشیح، قصه‌گویی قرآنی، کتابت و نقاشی آیات از جمله قالب‌هایی هستند که در این بخش مورد توجه قرار گرفته‌اند.

او در ادامه به یکی از تجربه‌های دوره گذشته اشاره کرد و گفت: سال گذشته یک دختر ۹ ساله از شهر یزد، آیه «وَما رَمَیتَ» را در قالب نقاشی به تصویر کشید و این اثر در ادامه به عنوان پوستر روز قدس مورد استفاده قرار گرفت و در سطح کشور منتشر شد.

وی افزود: این تجربه نشان داد که می‌توان از نگاه کودک و نوجوان نیز برای روایت مفاهیم قرآنی و موضوعات مرتبط با مسائل جهان اسلام استفاده کرد.

تجلیل از دو چهره قرآنی

رئیس هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان همچنین از برنامه‌ریزی برای تجلیل از دو شخصیت قرآنی خبر داد.

وی گفت: در این دوره از یک چهره قرآنی استان همدان و یک شخصیت در سطح ملی تقدیر خواهد شد؛ افرادی که با محوریت برگزاری کلاس‌های قرآنی، فعالیت‌های مسجدی و جریان‌سازی در حوزه قرآن انتخاب شده‌اند.

توجه ویژه به رسانه در دوره هجدهم

نیلی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه رسانه در این دوره اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در هجدهمین دوره به‌صورت جدی‌تر مورد توجه قرار گرفته، نقش رسانه و اصحاب رسانه در گسترش فعالیت‌های قرآنی و مسجدی است.

وی افزود: با توجه به مأموریت‌هایی که در حوزه رسانه مسجد تعریف شده، از مجموعه‌های رسانه‌ای که در پوشش و معرفی این رویداد همکاری داشته‌اند نیز تقدیر خواهد شد.

رئیس هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان در پایان تأکید کرد که هدف اصلی این رویداد صرفاً برگزاری یک مسابقه نیست، بلکه ایجاد جریان مستمر قرآنی در مساجد، افزایش مشارکت نوجوانان و جوانان و گسترش فعالیت‌های گروهی و هنری با محوریت قرآن است.