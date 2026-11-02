به گزارش خبرنگار مهر، آتوسا گلشادنژاد پس از پشت سر گذاشتن یک دوره آسیب‌دیدگی، در یک وزن بالاتر به بازی‌های آسیایی اعزام شد، اما نتوانست به مدال دست پیدا کند. این کاراته‌کای تأثیرگذار تیم ملی بانوان، رقابت‌های جایزه بزرگ مسکو را نیز به دلیل همین آسیب‌دیدگی از دست داد.



گلشادنژاد که در ترکیب اصلی تیم ملی برای حضور در جام جهانی قرار دارد، باید در فرصت باقی‌مانده تا اعزام تیم به چین، شرایط لازم برای حضور در میدان مسابقه و مبارزه روی تاتامی را به دست آورد. با توجه به اهمیت حضور این ملی‌پوش در ترکیب تیم ایران، وضعیت آمادگی و شرایط جسمانی او یکی از دغدغه‌های کادر فنی در آستانه این رقابت‌هاست.



به نظر می‌رسد کادر فنی تیم ملی با هدف جلوگیری از تشدید آسیب‌دیدگی و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور گلشادنژاد در جام جهانی، از اعزام او به رقابت‌های مسکو خودداری کرده است. با این حال میزان آمادگی این ملی‌پوش در روزهای آینده مشخص خواهد کرد که آیا او می‌تواند تیم ملی را در این رویداد مهم همراهی کند یا خیر.