به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد صبح امروزدوشنبه در همایش فصلی ستادهای عتبات عالیات شهرستان‌های استان خوزستان، با اشاره به تحولات عراق پس از سقوط رژیم بعث اظهار کرد: گسترش حضور میلیونی زائران در عتبات عالیات و شکل‌گیری پیوند عمیق میان ملت‌های ایران و عراق، از برکات انقلاب اسلامی و محبت اهل‌بیت (ع)، به‌ویژه حضرت سیدالشهدا (ع) است.

وی افزود: خدمت‌رسانی خالصانه مردم عراق به زائران اربعین، جلوه‌ای روشن از قدرت وحدت‌آفرین مکتب اهل‌بیت (ع) است و روابط دو ملت از دوران دشمنی و جنگ تحمیلی به پیوندی عمیق از برادری و محبت تبدیل شده است.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان تصریح کرد: جایگاه برجسته این استان در فعالیت‌های توسعه و بازسازی عتبات عالیات حاصل تلاش مجموعه‌های مردمی، خادمان عتبات و همراهی مردم استان است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی‌فرد در پایان توضیح داد: باید با حمایت و مشارکت بیشتر مسئولان و مجموعه‌های مرتبط، سهم مشخص و شاخصی برای استان خوزستان در طرح‌های توسعه حرم‌های مطهر تعیین شود تا نقش این استان در این عرصه بیش از پیش تقویت شود.