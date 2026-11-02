به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس اجرایی شرکت نفت ادنوک امارات تاکید کرد که نزدیک به یک میلیارد بشکه نفت از ذخایر جهانی از زمان اختلال در تنگه هرمز برداشت شده است.

وی اضافه کرد که جهان در حال از دست دادن ذخایر نفتی خود بعد از برداشت این یک میلیارد بشکه است.

پیشتر سلطان احمد الجابر، مدیرعامل شرکت ادنوک تاکید کرد که حتی در صورت پایان یافتن درگیری‌ها در خاورمیانه، جریان کامل صادرات نفت از تنگه هرمز تا پیش از نیمه نخست سال ۲۰۲۷ به حالت عادی بازنخواهد گشت. این چشم‌انداز که یکی از بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها میان مدیران ارشد صنعت انرژی محسوب می‌شود، تأثیرات بلندمدت اقتصادی جنگ علیه ایران را به‌طور جدی برجسته می‌کند.