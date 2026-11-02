به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوارپور صبح امروز دوشنبه در همایش فصلی ستادهای عتبات عالیات شهرستان‌های استان خوزستان با اشاره به نقش شهدای مدافع حرم، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در شکل‌گیری این حرکت، اظهار کرد: مجاهدت این شهدا موجب شد تهدید بزرگی همچون داعش که امنیت جهان اسلام و مرزهای اعتقادی کشور را هدف قرار داده بود، به فرصتی برای تقویت وحدت، همدلی و گسترش فرهنگ زیارت تبدیل شود.

وی افزود: پیوند عمیق میان مردم دو کشور که امروز در راهپیمایی عظیم اربعین و خدمت‌رسانی موکب‌ها جلوه‌گر شده، از برکات این حرکت و تقویت محبت اهل‌بیت (ع) است.

فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان تصریح کرد: حضور داوطلبانه مردم در برپایی موکب‌ها و مشارکت در امور خیر نشان داده است که با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی می‌توان حرکت‌های بزرگ و ماندگاری را رقم زد.

سردار شاهوارپور در پایان توضیح داد: با برنامه‌ریزی، رایزنی و مشارکت داوطلبانه اقشار مختلف، می‌توان منابع مورد نیاز این حرکت ارزشمند را تأمین کرد و آنچه اهمیت دارد، زنده نگه‌داشتن فرهنگ عاشورا، گسترش معارف اهل‌بیت (ع) و تقویت پیوند معنوی مردم با این فرهنگ است.