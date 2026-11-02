به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، با تبریک به اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از رقابت‌های جهانی آستانه، از تلاش‌ها و افتخارآفرینی ملی‌پوشان کشورمان قدردانی کرد.

وی در این پیام خطاب به قهرمانان تیم ملی کشتی آزاد نوشت:

«خدا قوت به قهرمانان و آزادکاران تیم ملی ایران که زیباترین صحنه‌ها را رقم زدید و دوبار سرود ایران عزیز را به صدا درآوردید. زحمات و تلاش‌های شما هیچ‌گاه از نگاه مردم ایران پنهان نبوده و نیست.

سال‌هاست که با موفقیت‌های شما ورزشکاران اشک شوق می‌ریزیم و با ناکامی‌هایتان غمگین می‌شویم؛ این مردم قدردان قهرمانانشان هستند.

تبریک به اعضای تیم ملی، کادر فنی و مردم ایران؛ به امید پیروزی‌های بیشتر.»