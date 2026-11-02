به گزارش خبرنگار مهر، رضا خوراکیان صبح دوشنبه در افتتاحیه اجلاسیه بین‌المللی مجاهدان در غربت با اشاره به جایگاه امام رضا (ع) و مجاهدت‌های آن حضرت اظهار کرد: امام رضا (ع) وجود مقدسی هستند که در جریان هجرتی تحمیلی به این سرزمین آمدند و غریبانه مجاهدت خود را انجام دادند. امروز این جغرافیا به برکت حضور ایشان به محور و جایگاه اصلی تبیین و ترویج معارف اهل‌بیت (ع) و آموزه‌های رضوی تبدیل شده است.

مدیر عالی حرم مطهر رضوی با تأکید بر ضرورت توجه به مفهوم غربت و مجاهدت افزود: نباید شرایط و غربتی را که امام رضا (ع) در زمان خود تجربه کردند فراموش کنیم.

وی گفت: مجاهدت صرفاً به معنای حضور در میدان نیست. گاهی مجاهدت در ایستادگی بر حقیقت در برابر قدرت معنا پیدا می‌کند. گاهی حفظ ایمان و هویت در محیطی دشوار خود نوعی مجاهدت است و گاهی روشنگری در میان هیاهوی سیاسی یا ادامه دادن رسالت در شرایطی که انسان از وطن و عزیزان خود دور افتاده است جلوه‌ای از مجاهدت به شمار می‌رود.

خوراکیان با اشاره به مسئولیت امروز جامعه در قبال آرمان‌های انقلاب اسلامی تصریح کرد: شاید به نوعی همه ما با چنین شرایطی مواجه باشیم. ما امامی مجاهد و شهید را از دست داده‌ایم که هنوز شاید ابعاد واقعی فقدان آن رهبر بزرگ را به‌درستی درک نکرده باشیم. هرچند وجود مقدس رهبر معظم انقلاب و برکات حضور ایشان تضمین‌کننده استمرار مسیر نورانی انقلاب است، اما باید از خود بپرسیم آیا توانسته‌ایم به همه وظایفی که بر عهده داشته‌ایم عمل کنیم؟

مدیر عالی حرم مطهر رضوی ادامه داد: امروز موضوع خون‌خواهی آن امام مجاهد و شهید آیا رسالتی بر دوش تک‌تک آحاد شیعیان و پیروان و دلدادگان انقلاب اسلامی نیست؟ این همایش و نشست‌های مشابه فرصتی فراهم می‌کند تا وظایف و مأموریت‌های خود را مرور کنیم و از همه ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای انجام مسئولیت‌هایی که بر عهده داریم بهره ببریم.

وی با تأکید بر اینکه معیار اصلی باید انجام وظیفه باشد نه صرفا دستیابی به نتیجه خاطرنشان کرد: ما بیش از آنکه نگران موفقیت یا عدم موفقیت و پیروزی یا شکست باشیم باید نگران انجام وظیفه خود باشیم. بر اساس وعده الهی و تصریح قرآن کریم اگر وظیفه خود را آن‌گونه که شایسته است انجام دهیم نصرت الهی که فراتر از اسباب و امکانات مادی است ما را در دستیابی به اهداف یاری خواهد کرد.

خوراکیان افزود: بنابراین نگرانی اصلی ما باید شناخت صحیح وظیفه و تلاش برای انجام آن باشد. باید بدانیم چه مسئولیتی بر عهده داریم و چگونه می‌توانیم از امکانات و ظرفیت‌های موجود برای تحقق آن استفاده کنیم.

مدیر عالی حرم مطهر رضوی با اشاره به اهداف برگزاری نشست‌های بزرگداشت شهدا و شخصیت‌های اثرگذار اظهار کرد: این جلسات صرفا برای نکوداشت شخصیت‌های عزیز و شهدا برگزار نمی‌شود. آنان به اوج و جایگاهی که برایشان متصور بوده‌ایم رسیده‌اند. آنچه اهمیت دارد بازخوانی شیوه انجام وظیفه و مسئولیت‌پذیری آنان است تا همه ما بتوانیم رسالتی را که بر عهده گرفته‌ایم به‌درستی انجام دهیم.