به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی صبح امروز دوشنبه در نشست هم‌اندیشی مسئولان ستاد عتبات عالیات شهرستان های خوزستان ضمن خیرمقدم به حضور ارزشمند حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد، نماینده ولی فقیه در استان، به تشریح آخرین دستاوردها و پروژه‌های در دست اقدام پرداخت.

خانچی در این نشست با اشاره به وسعت فعالیت‌های عمرانی در عتبات عالیات تصریح کرد: در حال حاضر ۲۲ پروژه بزرگ در عتبات مقدسه با همت خادمان و متخصصان در حال اجرا است که نشان از عزم راسخ این مجموعه برای خدمت‌رسانی بهتر به زائران دارد.

وی با اعلام خبر تکمیل کامل صحن مطهر حضرت زهرا (س) و قرار گرفتن آن در اختیار زوار از بهره‌برداری قریب‌الوقوع صحن مطهر حضرت زینب (س) در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خوزستان با تأکید بر نقش کلیدی ائمه جمعه به عنوان رؤسای هیئت امنای ستاد عتبات عالیات، افزود: ظرفیت عظیم ائمه جماعات و مساجد می‌تواند کمک شایانی به پیشبرد و تسریع پروژه‌های عتبات کند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سلیمانی به روزهای نخست پس از سقوط رژیم سابق عراق اشاره کرد و گفت: سردار دل‌ها شهید سلیمانی با تدبیر و اجازه رهبر شهید، پایه‌گذار راه‌اندازی این ستاد شد و مکتب پربار آن شهید والامقام به عنوان شخصیتی چندبعدی و الهام‌بخش، همواره راهنمای ما در این مسیر است.

وی همچنین از تلاش برای تقبل پروژه‌های مستقل در عتبات عالیات خبر داد و گفت: گسترش زیرساخت‌های رفاهی و معنوی در عتبات عالیات، فراتر از ابعاد کالبدی، نمادی از دیپلماسی نرم مردمی و تقویت پیوندهای برادرانه میان دو ملت ایران و عراق است. مشارکت فعال نهادهای مردمی، مساجد و استان پیشرو خوزستان در این پروژه‌های ماندگار، ضمن اعتلای معنویت جامعه، تجسس‌بخش همدلی ملی است؛ رویکردی که در پرتو تلاش‌های جهادی، محقق‌کننده راستین اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی به شمار می‌رود.