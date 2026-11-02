به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه اوتوپلازا با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با هدف ایجاد زیرساخت‌های عرضه و خدمات خودرو شکل گرفته است.

در این مجموعه، فضاهایی برای استقرار عرضه‌کنندگان خودرو، فعالیت واحدهای تجاری و ارائه خدمات تخصصی پیش‌بینی شده است.

مراحل آماده‌سازی پروژه شامل تجهیز فضاها و فراهم‌کردن زیرساخت‌های مورد نیاز بوده است.

توسعه چنین ظرفیت‌هایی می‌تواند زمینه فعالیت کسب‌وکارهای مختلف را فراهم کند.

میزان اشتغال پایدار و تعداد واحدهای فعال، از جمله معیارهایی خواهند بود که پس از بهره‌برداری می‌توان برای بررسی آثار اقتصادی این سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار داد.