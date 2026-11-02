به گزارش خبرنگاررمهر، حجت الاسلام و السلمین علی اعتمادی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص تشریح روند اجرای رویداد تخصصی صبا اظهار کرد: این رویداد با هدف ساماندهی واسطه‌ گران تخصصی با رویکرد نوین در زمینه ازدواج و بهره‌گیری از ظرفیت کنشگران ازدواج در استان اجرا می شود تا با شبکه‌سازی، آموزش مهارت‌های زندگی و مطالبه‌گری هوشمندانه از مسئولان، مسیر تشکیل خانواده برای جوانان هموارتر شود.



وی ادامه داد: هدف اصلی رویداد صبا شناسایی کنشگران ازدواج و توانمندسازی شبکه واسطه‌های ازدواج، شناسایی و فعال سازی معتمدین و واسطه گران ازدواج، ایجاد حساسیت و جریان سازی برای ازدواج آگاهانه در استان با حمایت، همراهی و همکاری تبلیغات اسلامی و دستگاه های اجرایی متولی امر خانواده اجرا می شود.



حجت الاسلام اعتمادی با تشریح مراحل اجرایی این طرح گفت: نخستین قدم ما در این رویداد، شناسایی دقیق کنشگران فعال در حوزه واسطه‌گری ازدواج در سطح استان است و در مرحله بعد هدف‌گذاری اصلی بر روی «توانمندسازی» این افراد متمرکز شده تا واسطه‌گری که اکنون با حالتی سنتی پیش می‌رود، صاحب ساختار شده و متناسب با آن فعالیت‌های موثرتری داشته باشد.



وی افزود: پس از توانمندسازی ایجاد شبکه میان این مجموعه‌ها و استقرار آن‌ها در مناطق مختلف در دستور کار قرار دارد، چرا که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که نبود فرد مناسب برای انتخاب درست، مانع بزرگی بر سر راه ازدواج است؛ معضلی که ساماندهی آن می‌تواند گره‌های بزرگی را از مسیر تشکیل خانواده باز کند.



حجت الاسلام اعتمادی، آموزش واسطه گران ازدوج، شناساندن این واسطه گران در جامعه، نشست های تخصصی باهمکاری دستگاه ها و نهادهای متولی، برگزاری نشست های تخصصی ائمه جماعات، روحانیون، مبلغان با توجه به اثر بخشی بالای این افراد، نشست با مسئولان دستگاه های اجرایی، جبهه های فرهنگی، هئت ها، اساتید دانشگاه ها و گروه های مختلف مردمی را از محورهای این رویداد ملی در استان عنوان کرد.



وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت عظیم مردمی در جربان سازی و فرهنگ سازی ازدواج با رویکرد نوین ازدواج، اظهار کرد: امروز با توجه به شرایط جامعه، تغییر نگرش به موضوع ازدواج و فرزندآوری روش های سنتی جوابگو نبوده و باید با توجه به نگاه نسل جوان بحث واسطه گری ازدواج و تحکیم بنیان خانواده مدنظر قرار گیرد.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی ارومیه با هشدار نسبت که افزایش پیری جمعیت، کاهش ازدواج و افزایش طلاق در جامعه عنوان کرد: این موضوع به عنوان یک دغدغه موجب ایجاد بنیاد ملی خانواده و رویداد تخصصی صبا توسط سازمان تبلیغات اسلامی شده است و باید در زمینه افزایش جمعیت، ازدواج آگاهانه تمام نهادها و دستگاه های متولی در کنار گروه های مردمی فعال در این زمینه فعالیت های تخصصی انجام گیرد.



وی خاطرنشان کرد: در این راستا رویداد تخصصی صبا با محوریت همسان سازی ازدواج با استفاده از اقناع سازی، تسهیل گری فرآیند ازدواج تلاش دارد شکاف بین نسلی را به سمت تعادل پیش ببرد.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی ارومیه با تاکید بر لزوم تسهیل‌گری در ازدواج، اظهار کرد: تسهیل ازدواج ۲ بال اصلی دارد، بخشی به مجموعه‌های مردمی بازمی‌گردد و بخش دیگر وظیفه حاکمیت است که باید در حوزه اشتغال، مسکن و وام‌های ازدواج یاری‌رسان باشد.

حجت الاسلام اعتمادی با بیان اینکه تاکنون ۲۰۰ نفر در این زمینه تحت آموزش های لازم قرار گرفته و تاکنون ۵ نشست تخصصی در زمینه شبکه سازی تشکیل شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ارومیه با بیان اینکه امروز جمعیت جوانی و ازدواج ۵ مسئله اصلی استان به شمار می رود، گفت: مردمی سازی امر ازدواج، فرهنگ سازی و … از اهداف کلی این طرح به شمار می رود.